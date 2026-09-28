El consejo de un hincha de Racing que terminó en gol olímpico: desató locura en Argentina

El pasado domingo, 27 de septiembre, Racing Club le encajó un golazo olímpico a Boca Juniors en los cuartos de Copa Argentina. El autor fue Gastón Lodico (19′).

Boca Juniors anunció su decisión sobre Álvaro Montero: “El presidente habló con Néstor Lorenzo”

Sebastián Villa explotó y levantó polémica en Argentina: “Al lado mío es muy chiquito”

Pero antes de que Lodico cobrara el tiro de esquina que acabó en gol, hubo una secuencia que está causando furor en Argentina. Un hincha de Racing le aconsejó a Gastón que mandara el cobro cerrado.

“Cerrado, cerrado, Gastón”, le decía el hincha de Racing a Gastón Lodico. El aficionado estaba justo detrás del futbolista de Racing, en una tribuna del estadio Gigante de Arroyito en Rosario.

Habló el hincha de Racing que aconsejó a Gastón Lodico

“¿Gastón habrá escuchado? 98% fue gol mio, olvídate... el arquero (de Boca) es un queso. ¿Cómo no la iba a cruzar? Yo le dije que lo cierre y ahí está, golazo", le dijo Nacho, el hincha de Racing involucrado en el gol, a Adriel Driussi, del programa paso a paso en TyC Sports.

Pero la locura no para en Argentina, y se volvió un tema de interés mediático. Así lo titulan algunos medios deportivos de ese país:

Olé: “El gesto del hincha de Racing a Gastón Lodico que anticipó su gol olímpico a Boca: ’99% es mío’”

“Un fanático de la Academia le pidió al volante que tirar el córner con rosca. Dicho y hecho, así llegó el 1-0 de la Academia, por los cuartos de final de la Copa Argentina”.

TyC Sports: El hincha de Racing que ‘ayudó’ a Lodico, con TyC: “99% mío el gol olímpico a Boca”

“El protagonista de la curiosa secuencia habló tras su viral indicación desde la tribuna, explicó por qué pidió una ejecución cerrada y bromeó sobre su participación en la jugada”.

La Nación: “El golazo olímpico de Racing a Boca y la ‘instrucción’ del hincha indicándole a Gastón Lodico cómo patear”

“La transmisión oficial captó el momento en que un aficionado blanquiceleste “le marcó” al deportista cómo debía patear el córner".

Racing acabó perdiendo ante Boca Juniors

Luego del gol olímpico de Lodico, Racing amplió a 2-0 el marcador a favor con un tanto de Adrián Maravilla Martínez. Eran los 47′ del segundo tiempo, y parecía que Boca estaba liquidado.

Sin embargo, el partido dio un giro 360°. A los 72′, 80′ y 90+5′, el ecuatoriano Enner Valencia marcó un hat-trick histórico con el que Boca Juniors remontó el partido, pasó a ganar 3-2, y logró la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina.