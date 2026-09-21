Sebastián Villa explotó y levantó polémica en Argentina: “Al lado mío es muy chiquito”

Sebastián Villa amaneció envuelto en una nueva polémica. El futbolista colombiano estaba en una transmisión por Kick, cuando decidió hablar de Davoo Xeneize y La Cobra, los dos ‘streamers’ más importantes de Boca Juniors.

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Villa manifestó su descontento por las opiniones que ha escuchado en redes sociales. “Yo no hablo de Davoo, ni de esa gente. No me gusta vender humo, ellos venden mucho humo”, dijo.

“Yo respeto mucho a los streamers, pero hablan mucho. Al lado de uno no son nadie”, lanzó el atacante antioqueño.

Sebastián Villa considera que se han dicho muchas cosas que no son ciertas. “Davoo al lado mío es muy chiquito. Eso es así, chiquito”, sentenció.

El jugador Colombiano Sebastián Villa de Boca Juniors dice que los streamers La Cobra y Davo Xeneize no saben nada y hablan mucho HUMO pic.twitter.com/siphu9hVUl — Deivid 💚⭐ (@ElFather_OG) September 21, 2026

Davoo le respondió

Minutos después de aquellas declaraciones, la polémica se trasladó al canal de Davoo Xeneize. El reconocido ‘streamer’, hincha de Boca Juniors, prefirió no entrar en discusiones con Sebastián Villa y aceptó su opinión.

“Cuando llegó Villa a Boca, me puse en contra de esa negociación, para mí Boca no tendría que haber gastado siete palos en Villa”, expresó. “Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no me puede criticar a mí? Yo lo critico a él, él me critica a mí, está perfecto”, agregó.

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La Cobra, el otro ‘streamer’ implicado en esta polémica, también le respondió a Sebastián Villa. “Me chupa un huevo, literal, con todo respeto me chupa un huevo”, apuntó en su propio canal.

Aunque el presidente Juan Román Riquelme fue el responsable del regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors, dicho negocio fue criticado por un amplio sector de la hinchada. El colombiano salió por la puerta de atrás en 2020, luego de afrontar problemas judiciales y también ser relacionado con conductas de indisciplina en el club xeneize.

Sebastián Villa volvió a Boca en 2026

Después de aquella separación, Villa se fue a jugar a Bulgaria y regresó al fútbol argentino en 2024 para jugar con Independiente Rivadavia. En ese equipo relanzó su carrera profesional, al punto de ser considerado uno de los mejores jugadores de la liga local.

El antioqueño estuvo en negociaciones para llegar a River Plate, otra de las razones por las que su relación con la hinchada de Boca se fue deteriorando.

No obstante, a mediados de 2026 volvió a sonar como posible refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y fue anunciado de manera silenciosa en compañía del también colombiano Álvaro Montero.

Sebastián Villa ha tenido un semestre discreto con Boca Juniors hasta ahora. En total lleva 16 partidos disputados, un gol y tres asistencias, cifra que todavía no termina de encajar en los siete millones de dólares que pagaron para ficharlo.