Asoma competencia para Álvaro Montero: arquero con pasado en selección le coquetea a Boca Juniors

Parece de película el presente de Álvaro Montero en Boca Juniors. Aunque arrancó criticado, se fue ganando un lugar con buenas actuaciones y ahora es indiscutible en el arco xeneize.

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De menos a más, lo cierto es que la prensa argentina ahora le coloca muy buenas calificaciones a Montero, y el colombiano pelea con Boca Juniors en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, parece que le asoma competencia a Montero. En concreto, Agustín Marchesín, guardameta con pasado en la selección Argentina, coquetea con Boca Juniors para que le permitan renovar su contrato.

Agustin Marchesin cuando jugaba con Boca Juniors, antes de su lesión de ligamentos. Foto: NurPhoto via AFP

Agustín Marchesín quiere que le renueven en Boca Juniors

La situación de Marchesín es bastante compleja. En abril de este 2026, jugando con Boca Juniors, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue en partido de Copa Libertadores, ante Barcelona de Ecuador.

Como Marchesín era el titular de Boca, el cuadro xeneize tuvo que entrar en el mercado para buscarle un reemplazo. Todo porque, en principio, la recuperación del guardameta de 38 años va hasta finales de 2026 o principios de 2027.

Entonces, Boca Juniors esperó y después del Mundial 2026 compró a Álvaro Montero. Hoy, el colombiano es figura, pero Marchesín quiere recuperar el lugar que perdió.

El contrato de Marchesín con Boca va hasta el 31 de diciembre de 2026. Agustín quiere seguir en el equipo de Buenos Aires, pero la prensa argentina revela que aún no hay charlas avanzadas para lograrlo.

“A poco más de cinco meses de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, Agustín Marchesín continúa con su recuperación con la idea de renovar su contrato con Boca, que vence en diciembre de este año”, revela TyC Sports.

Y añaden: “Cabe destacar que si bien el deseo del arquero es seguir en el xeneize, aún no hubo charlas por la extensión de su vínculo”.

🔵🟡 A poco más de cinco meses de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, Agustín Marchesín continúa con su recuperación con la idea de renovar su contrato con Boca, que vence en diciembre de este año. Cabe destacar que si bien el deseo del arquero es seguir en… pic.twitter.com/o7ukSJWkIl — TyC Sports (@TyCSports) September 18, 2026

La inversión de Boca Juniors, por Álvaro Montero, fue cercana a los cuatro millones de dólares. Un verdadero dineral que se ha traducido en buenas actuaciones dentro del campo de juego.

Habrá que esperar el desarrollo de los próximos meses para ver cómo termina la historia. Marchesín quiere seguir, es un querido por la dirigencia, en cabeza del presidente Juan Román Riquelme, y las charlas podrían acabar en un acuerdo.

Ahora bien, ¿Marchesín le quitaría el puesto a Montero? Parece complicado, pero sí regresaría a los entrenamientos para competirle el lugar.

En caso tal de que Marchesín y Boca no logren un acuerdo, el guardameta de 38 años quedaría como jugador libre.