Diego Guauque estalla por la indiferencia tras el crimen de Ana Lucía y pide abrir debate sobre la cadena perpetua

El caso de Ana Lucía González Mendoza, la niña venezolana de 9 años hallada sin vida el pasado 15 de septiembre en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, continúa generando reacciones en diversos sectores del país.

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Tras conocerse los detalles reportados por las autoridades sobre las circunstancias del crimen y la posterior imputación de cargos al presunto responsable, el periodista Diego Guauque hizo una reflexión pública en la que cuestionó la respuesta colectiva de la ciudadanía frente a la violencia que afecta a los menores de edad y planteó la necesidad de endurecer las sanciones penales para este tipo de delitos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el comunicador expresó su consternación por los reportes judiciales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que imputó los delitos de feminicidio agravado y acto sexual violento con menor de 14 años a Shenner José Rojas Lárez, expareja de la hermana mayor de la menor.

Según la hipótesis investigativa de las autoridades, el hecho se habría configurado como un episodio de violencia vicaria, en el que el procesado presuntamente atacó a la niña con el objetivo de infligir daño psicológico a su expareja tras la ruptura de la relación.

Durante su intervención, Guauque contrastó la moderada repercusión pública y la escasa movilización ciudadana generadas por la muerte de Ana Lucía con el alto impacto y la viralización de otras denuncias en redes sociales.

“Hace unos días una mujer denunció que le habían quitado los zapatos en un almacén en Zara de Unicentro y eso sí produjo videos, likes, comentarios, convocatorias, plantones (...) ¿Cómo es posible que eso genere semejante movilización y que el asesinato de una niña de nueve años termine convirtiéndose en una noticia más?”, sostuvo el periodista.

En su mensaje, el comunicador advirtió sobre el riesgo de la normalización de la violencia en el país y cuestionó el nivel de empatía de la sociedad civil frente a hechos atroces contra la infancia:

“¿Nos estamos acostumbrando al horror? (...) El día que el horror se vuelva paisaje, el problema ya no es solamente quién comete ese crimen, también es la sociedad que dejó de conmoverse”, agregó.

Más allá de la crítica social, el periodista planteó interrogantes sobre el marco legal aplicable a los crímenes contra la infancia en Colombia.

Guauque señaló que, en su opinión personal, hechos de tal severidad deberían ser sancionados con la máxima pena posible, e incluso sugirió cadena perpetua para personas condenadas por delitos atroces contra menores de edad.

Actualmente, la ley colombiana contempla penas privativas de la libertad que pueden superar los 40 y 50 años de cárcel para delitos como el feminicidio agravado y el homicidio de niños, niñas y adolescentes, sin posibilidad de rebajas de pena cuando la víctima es un menor, según lo establece la Ley 1098 de 2006.

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El caso de Ana Lucía pone nuevamente sobre la mesa la discusión institucional alrededor de la violencia vicaria en Colombia.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo recopilados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, en el país se han registrado 278 feminicidios, lo que refleja una alarmante continuidad en las cifras de violencia de género.

El proceso penal por la muerte de Ana Lucía continúa en la fase de investigación judicial, mientras el imputado permanece bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario a la espera del avance del juicio.