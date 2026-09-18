Madrid tenía una cita con Shakira y, durante unas horas, pareció que Colombia también había viajado hasta la capital española. La noche del viernes 18 de septiembre, en el Iberdrola Music que se convirtió en una ciudad cultural llamada Macondo Park, la barranquillera abrió oficialmente su residencia europea con una primera presentación que fue, al mismo tiempo, concierto, reencuentro y celebración de sus raíces.

SEMANA estuvo presente en esta primera noche de la residencia, una serie de doce conciertos que se extenderá hasta el 11 de octubre y que constituye la única parada europea de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Live Nation confirmó las doce fechas en Madrid y estableció el inicio del espectáculo a las 8:30 de la noche.

Pero la experiencia comenzó mucho antes de que Shakira apareciera sobre el escenario. A su alrededor estaba Macondo Park, la ciudad efímera de 220.000 metros cuadrados creada para acompañar la residencia y que reúne 9 espacios dedicados a la literatura, la gastronomía, la moda, el arte y la música latinoamericana. La apuesta convirtió el regreso de la artista a España en algo que trasciende el concierto: una celebración cultural con acento latino.

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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) Foto: Getty Images / ABA via Getty Ima

“Una loba se reencuentra con su manada”

A las 8:45 p.m. las luces se apagaron y comenzó La fuerte. Desde los primeros segundos, la sensación era la de estar frente a algo que llevaba demasiado tiempo esperando ocurrir. Shakira, quien no se presentaba en un escenario español desde hace 8 años, apareció ante miles de personas y pronunció las primeras palabras de la noche: “Buenas noches Madrid. Bienvenidos a nuestra residencia europea”.

Después llegó una confesión que resumió el espíritu del histórico concierto: “Yo no puedo creer que estoy aquí, parece como un sueño…”.

Y hubo algo más. Shakira miró a Madrid como quien mira una ciudad que ha sido testigo de distintas versiones de sí misma. “Recuerdo cuando alguien me dijo mira la cara con la que te fuiste y mira con la cara que volviste. He vivido muchas cosas desde que me fui”, dijo, antes de reconocer que aquel regreso era también una prueba del cariño que ha recibido durante años.

“Es una prueba de cuánto amor y cuánto cariño me han dado a lo largo de los años. Les voy a dar lo mejor de mí”, aseguró.

La frase que terminó de definir el momento fue casi una declaración de principios: “Una loba se reencuentra con su manada”. Y entonces Madrid respondió.

La primera parte del espectáculo avanzó entre Girl Like Me y Las de la intuición. El público cantó, saltó y respondió a cada llamado de la colombiana. “Que todo el mundo cante”, pidió Shakira, y miles de voces hicieron suyo el coro de Te felicito.

Después llegó TQG, la colaboración con Karol G, una de las canciones que representan la nueva etapa de la artista y que, en Madrid, volvió a convertirse en un himno colectivo.

De las heridas a la fuerza

Uno de los momentos más cargados de emoción llegó cuando Shakira habló de las mujeres, de las caídas y de la capacidad de levantarse. La colombiana recordó a la escritora Isabel Allende y pronunció una frase que encajó con el relato que ha construido durante esta etapa de su carrera. “La vida tiene formas de recompensarlo a uno y esta es una de ellas. Ya saben que la vida no ha sido fácil, de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más resilientes y más fuertes. Como dijo Isabel Allende, ‘Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles’”.

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El discurso no quedó aislado de la música. Shakira tomó una guitarra para interpretar Don’t Bother y luego llegó Acróstico, uno de los momentos más emotivos de la noche. Mientras las imágenes de sus hijos acompañaban la canción, el espectáculo encontró una pausa íntima dentro de una producción de enormes dimensiones.

Después vino un cambio de vestuario y la energía volvió a subir. Copa vacía, La bicicleta y La tortura hicieron que el estadio recuperara el pulso de fiesta.

Y cuando sonó Hips Don’t Lie, Madrid dejó de parecer Madrid. La cumbia y el mapalé entraron al escenario y Shakira convirtió el espacio en una pista de baile con sabor al Caribe colombiano. “Gracias, los quiero mucho”, dijo la artista.

La noche continuó con Chantaje, acompañada de otro cambio de vestuario, y con Loca, interpretada junto a sus 14 bailarines. Entonces llegó otro de los mensajes centrales del concierto: el amor propio. “La soltería es una oportunidad para aprender de uno mismo, de su propia compañía porque todo lo que uno necesita para ser feliz, como siempre me dijo mi padre, está dentro de ti misma, no afuera”, expresó.

Después, llegó Soltera.

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Madrid también es parte de su historia

Shakira volvió a cambiar de vestuario para entrar en la parte más nostálgica del espectáculo. Pies descalzos, ¿Dónde estás corazón? y Antología conectaron a la artista con la mujer que comenzó su carrera décadas atrás.

Pero hubo una canción que tenía que estar en Madrid. Te dejo Madrid fue acompañada por una historia personal sobre la relación de la cantante con España. “Qué lindo es cantar con ustedes aquí, un lugar que ha sido parte de mí, los mejores momentos de mi vida los viví aquí en España. Me convertí en madre, ustedes me han visto llegar, cambiar, caer, levantarme. Y eso es gracias a tanto amor, gracias por estar aquí”, dijo.

La frase tenía un peso especial. Madrid no era simplemente una parada más de la gira. Era una ciudad en la que Shakira vivió momentos decisivos de su vida y que ahora se convierte en escenario de una residencia pensada para cerrar su recorrido europeo.

La parte final tuvo una dosis adicional de afición deportiva. Shakira gritó: “Madrid, campeón del mundial”, antes de cantar Dai Dai y Waka Waka. La primera está vinculada al Mundial de 2026 y la segunda permanece como uno de los himnos más reconocibles de su carrera.

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Una lluvia de billetes y una despedida latina

Para el cierre, Shakira se trasladó al centro del público para interpretar su colaboración con Bizarrap. Mientras sonaba Bzrp Music Sessions #53, comenzaron a caer billetes falsos con el rostro de la cantante, una referencia visual a la célebre frase de la canción sobre Hacienda.

Era el último golpe de energía de una noche construida sobre tres décadas de canciones: desde la Shakira de Pies descalzos hasta la mujer que convirtió sus rupturas, sus aprendizajes y su transformación personal en música.

A las 10:50 de la noche, Shakira abandonó el escenario. Pero la noche todavía no había terminado.

El centro de Macondo Park se transformó entonces en una extensión del Carnaval de Barranquilla. Más de 130 hacedores de la fiesta viajaron desde Colombia para llevar a Madrid una muestra del folclor del Caribe colombiano.

Cumbia, mapalé, música, disfraces y danza tomaron el espacio mientras los asistentes, todavía emocionados después del concierto, se dejaron contagiar por la fiesta. La delegación colombiana había llegado a Madrid para acompañar la residencia y terminó convirtiendo el cierre de la primera noche en una postal profundamente colombiana.

Fue, de alguna manera, el último mensaje de la noche: Shakira podía estar en Madrid, pero sus raíces estaban allí también.

Antes de despedirse, la artista había dejado claras sus coordenadas: “Gracias Europa, gracias Latinoamérica, gracias Madrid, gracias mi gente latina”.

Y así terminó la primera noche de una residencia que apenas comienza. Doce fechas, una ciudad cultural llamada Macondo Park, miles de personas y una colombiana que volvió a un escenario español después de años para reencontrarse con su público.