Shakira vuelve a batir récords con su residencia en Madrid. Sus hijos participaron en esta espectacular puesta en escena

Shakira aterrizó en Madrid para hacer un show especial. No solamente serán su música electrizante o sus bailes espectaculares, también habrá una experiencia completa en torno al concepto de Macondo. Esta residencia, que pone fin a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tiene un componente singular para la barranquillera: será la primera vez que se concentre un mes en un solo lugar para ofrecer este tipo de experiencias, que generarán un rédito económico y artístico sin precedentes.

El primer espectáculo será este viernes 18 de septiembre y durante cuatro fines de semana el llamado Estadio Shakira recibirá alrededor de 50.000 personas por jornada. Se prevé que en total asistirán más de 600.000 personas a la docena de eventos de Shakira en la capital española.

El fenómeno Shakira

La intérprete de hits como “Hips don’t lie”, “Waka Waka” y “Loba” es muy querida en el país ibérico y a diferencia de otros conciertos, como el último que realizó en Bogotá en 2025, que tuvo un 30 % de asistentes extranjeros, en estos 12 shows se proyecta que solo habrá un 19 % de público internacional, es decir, que 81 de cada 100 asistentes serán de España.

Todas estas cifras siguen reafirmando a Shakira como una de las artistas más rentables de la música latina. Según las proyecciones, los 12 conciertos esperan generar entre 150 y 200 millones de euros de gasto directo para la economía madrileña, entre entradas, alojamiento, restaurantes, transporte y ocio. Si se suma el efecto indirecto e inducido, la estimación podría elevarse hasta un rango de entre 210 y 340 millones de euros.

Estas cifras permiten dimensionar lo que significa tener a Shakira durante casi un mes en una misma ciudad. El público que llegará desde fuera de Madrid no solo comprará una entrada. Tendrá que dormir, comer, desplazarse y, en muchos casos, permanecer varios días en la capital española. De hecho, Trainline registró un aumento del 38 % en los desplazamientos en tren hacia Madrid durante el primer fin de semana de conciertos y un incremento del 110 % en la demanda procedente de Barcelona.

El dato más contundente es el de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En enero de 2026, Billboard Boxscore reportó que la gira había alcanzado 421,6 millones de dólares recaudados y 3,3 millones de entradas vendidas en 86 conciertos, una cifra que le permitió a Shakira establecer el récord Guinness de la gira latina más taquillera de la historia.

Experiencia macondiana

La diferencia entre aquellas cifras y las de Madrid está en la escala del proyecto. Esta vez Shakira no está simplemente llegando a un estadio para ofrecer varios conciertos: el recinto fue diseñado para su residencia y alrededor de él se levantó Macondo Park, una experiencia cultural inspirada en el universo de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

El espacio incluye ocho pabellones dedicados a distintas expresiones culturales: música, literatura, gastronomía, moda y un museo dedicado a la trayectoria de la cantante. También se programaron presentaciones de artistas como Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente, además de actividades literarias con escritoras como Rosa Montero, Julia Navarro y Cristina Morató.

El Estadio Shakira tiene una capacidad para aproximadamente 50.000 personas. Foto: Es Latina Shakira

Una residencia temporal con sus hijos

En medio de toda esa maquinaria está la parte más personal de esta estancia. Shakira llegó a Madrid acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, quienes también tienen un papel dentro de la experiencia que su madre preparó para el público.

Los dos participaron en la concepción de Macondito, el espacio infantil de Macondo Park. La zona fue pensada para los niños que acompañen a sus familias durante las jornadas de conciertos y hace parte de la ciudad cultural que funcionará durante la residencia.

Para poder tomar sus descansos, Shakira y su equipo eligieron uno de los hoteles más prestigiosos del país. La barranquillera y sus hijos se instalaron en The Madrid EDITION, en el centro de la ciudad. Un recinto valorado con 5 estrellas por su servicio y exclusividad.

Shakira viaja con sus hijos a sus diferentes compromisos. Milan ya tiene 13 años y su hermano Sasha, 11. Foto: Getty Images

La barranquillera y sus hijos se alojarán en un ático dúplex de 162 metros cuadrados, con dos dormitorios, espacios privados y piscina, con vista al Palacio Real y a la Catedral de la Almudena. El valor del alojamiento está en unos 20.000 euros por noche y la idea es que los tres se sientan como en casa.

La presencia de Milan y Sasha también tiene un significado especial para la cantante. España fue durante años el lugar donde construyó parte de su vida familiar y donde nacieron sus pequeños.