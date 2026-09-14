La alfombra roja del US Open: así se vivió el último Grand Slam del año desde las tribunas de Nueva York

El US Open volvió a convertirse en uno de los puntos de encuentro más atractivos de Nueva York. Mientras los mejores tenistas del mundo disputaban el último Grand Slam de la temporada, las tribunas del USTA Billie Jean King National Tennis Center recibieron a actores, músicos, empresarios, deportistas y figuras de la moda que hicieron del torneo también un acontecimiento social.

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En las jornadas decisivas aparecieron nombres como Brad Pitt, Pierce Brosnan, Paris Hilton y Ronaldo Nazário, además de otras figuras como Nicole Kidman, Salma Hayek, Anna Wintour, Orlando Bloom, Michelle Obama, Kaia Gerber, Martha Stewart, Courteney Cox, Emily Blunt y John Krasinski.

La presencia de estas personalidades no es un elemento accidental. El US Open ocupa un lugar particular dentro del calendario deportivo porque coincide con la Semana de la Moda de Nueva York y se desarrolla en una de las ciudades con mayor concentración de industrias creativas, medios, negocios y entretenimiento. A esto se suman las zonas de hospitalidad, los palcos corporativos y los espacios reservados para invitados de patrocinadores, que convierten algunos partidos en verdaderos encuentros de la vida social neoyorquina.

La final masculina terminó de concentrar esa mezcla entre deporte y espectáculo. El alemán Zverev derrotó al estadounidense Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 y consiguió por primera vez el título en Nueva York, el segundo Grand Slam de su carrera después de ganar Roland Garros en 2026.

En la final femenina hubo batacazo. Rybakina terminó con el dominio de Sabalenka al imponerse por 6-4, 5-7 y 6-2. Con el triunfo consiguió su primer título del US Open y el tercer Grand Slam de su carrera, además de llegar con la gloria en sus manos al puesto #1 del ranking WTA.

Pierce Brosnan y el guiño a James Bond

Entre los rostros más comentados estuvo Pierce Brosnan. El actor, conocido mundialmente por haber interpretado a James Bond en cuatro películas de la saga, estuvo en las tribunas durante la final masculina.

Su aparición terminó protagonizando uno de los momentos más particulares del partido. Cuando habían transcurrido exactamente siete minutos de juego, el marcador del estadio Arthur Ashe mostró el tiempo 0:07 y, casi inmediatamente, las cámaras enfocaron a Brosnan. La referencia al agente 007 fue evidente y el momento fue compartido por la cuenta oficial del US Open, donde rápidamente se volvió viral.

Brad Pitt e Inés de Ramón

Brad Pitt también estuvo en Nueva York para las finales. El actor asistió junto a su pareja, Inés de Ramón, tanto a la final femenina como a la masculina. El 13 de septiembre estuvieron en Arthur Ashe Stadium para ver el encuentro entre Zverev y Shelton.

La aparición tuvo además un contexto particular dentro de la agenda pública de la pareja. Pitt, de 62 años, y de Ramón, de 33, han tenido una relación desde finales de 2022 y durante 2026 han aumentado sus apariciones públicas juntos. Antes del US Open estuvieron en partidos del Mundial de fútbol y en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Pitt llegó al torneo en un momento activo de su carrera cinematográfica. El actor tiene previstos dos estrenos para los meses siguientes: Heart of the Beast, en septiembre, y The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, que llegará posteriormente a salas IMAX y a Netflix.

Brad Pitt y su pareja se han dejado ver en múltiples eventos deportivos, como el Mundial 2026, la Fórmula 1 y ahora en el US Open. Foto: USTA via Getty Images

Paris Hilton, estilo y glamur

Paris Hilton fue otra de las figuras que trasladó la atención de las cámaras hacia las tribunas. La empresaria asistió a la final femenina del torneo, disputada el 12 de septiembre entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina.

Hilton lució un conjunto de inspiración “tenniscore” con un suéter de punto tejido, una minifalda plisada y accesorios llamativos, incluyendo un bolso con forma de perro. En el recinto se le vio acompañada de su esposo, Carter Reum.

Paris Hilton se robó las miradas del USTA Billie Jean King National Tennis Center con su vestido con los colores de la bandera de Estados Unidos. Foto: GC Images

Ronaldo Nazário, del fútbol al tenis

El fútbol también tuvo representación de lujo. Ronaldo Nazário fue visto durante el US Open y se convirtió en una de las figuras del deporte que se sumaron a la lista de visitantes de alto perfil. El exdelantero brasileño es fanático del deporte blanco, incluso ha llegado a decir que le entretiene más que un partido de fútbol.

Quienes han jugado a su lado sugieren que tiene un excelso control de la raqueta y un revés de gran técnica, por lo que si no hubiese sido el mejor “9” de la historia de Brasil, probablemente le hubiera dado algún Grand Slam a los sudamericanos.

Ronaldo Nazario, campeón del Mundial de fútbol en 2002, ha confesado disfrutar más los partidos de cinco sets que los juegos del deporte que practicó. Foto: Getty Images

Más allá de Hollywood

La nómina de invitados de esta edición incluyó también a Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Obama, Nicole Kidman, Salma Hayek, Kaia Gerber, Anna Wintour, Orlando Bloom, Ben Stiller, Martha Stewart, Courteney Cox, Emily Blunt y John Krasinski. Estos últimos mantienen una tradición familiar de asistir al torneo junto a sus hijas y estuvieron presentes en la final masculina.

También aparecieron Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, Amy Adams, Elizabeth Banks, Pink, Queen Latifah, Tate McRae, Issa Rae y otros nombres vinculados con el entretenimiento, la moda y los negocios.

La razón de fondo está en la dimensión que ha adquirido el torneo. El US Open no es solamente una competencia deportiva: durante sus jornadas finales funciona como un punto de encuentro entre el deporte profesional, las grandes marcas, la moda, Hollywood y los negocios. La ubicación en Nueva York potencia esa mezcla y los espacios de hospitalidad permiten que patrocinadores, invitados y figuras públicas formen parte de la experiencia.

Nicole Kidman sorprendió con su presencia en las semifinales del torneo, pocos días después del estreno de Practical Magic 2. Foto: USTA via Getty Images

El escenario de la final

Todo ocurre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en Flushing Meadows, Queens. Aquí se encuentra Arthur Ashe Stadium, la cancha central y escenario de las principales finales del torneo.

El estadio es uno de los grandes escenarios del tenis mundial y cuenta con techo retráctil, además, el complejo estrenó una nueva entrada principal y una remodelación de los espacios de circulación alrededor del estadio, como parte de una renovación destinada a transformar la experiencia de los espectadores y reinventar la experiencia de ver tenis desde el campo.

Ben Shelton, la nueva promesa del tenis

Ben Shelton, de 23 años, llegó a su primera final de Grand Slam después de derrotar a Carlos Alcaraz en cuartos de final y a Frances Tiafoe en semifinales. Aunque no pudo conseguir el título, su recorrido confirma que Shelton está llamado a ocupar un lugar central en el futuro del tenis estadounidense. Su potente servicio, su capacidad atlética y su progresión durante 2026 lo han convertido en uno de los jóvenes más visibles del circuito.

Ben Shelton escaló rápidamente en el ranking ATP durante 2026, actualmente está en el top 10. Foto: AFP

Fuera de las canchas, su perfil también está creciendo. Shelton tiene contratos con marcas como On y Rolex y ha participado en campañas de Loewe, Ralph Lauren, Thorne Health y Bose. Además, su relación con Trinity Rodman, estrella de la selección estadounidense de fútbol y jugadora del Washington Spirit, lo ha situado como una estrella emergente del deporte mundial.