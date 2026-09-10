La noche de Bvlgari en Nueva York: Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa se robaron todas las miradas

La Semana de la Moda de Nueva York no solo concentra la atención en las pasarelas. Las fiestas que acompañan cada jornada también se convierten en escenarios para reunir a algunas de las figuras más importantes de la música, el cine y la moda. Una de las primeras grandes citas de esta temporada fue la celebración de Bvlgari alrededor de Serpenti Infinito, que reunió a varias de sus embajadoras y a estrellas del mundo del espectáculo.

El evento se centraba en Serpenti Infinito, uno de los símbolos de Bvlgari. El concepto nació en 1948, cuando la firma introdujo el diseño de la serpiente que posteriormente se convirtió en uno de sus emblemas.

Entre las invitadas especiales estuvieron Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa, integrante del grupo BLACKPINK. Las tres protagonizaron algunos de los momentos más fotografiados de la noche.

En el hotel The Standard también estuvieron Hudson Williams, quien igual que Hathaway asistió vestido de blanco; la actriz Joey King, la cantante JoJo, la gimnasta olímpica Aly Raisman y Caleb McLaughlin, actor de Stranger Things.

Adicionalmente, la ganadora del Globo de Oro, Andra Day, fue la encargada del show musical privado, elevando la experiencia sensorial del evento.

Al mejor estilo de Dua Lipa

Dua Lipa fue una de las figuras centrales de la gala. La cantante eligió un conjunto compuesto por un body color crema con detalles brillantes, pantalones negros de corte sastre y zapatos negros de punta. Completó su atuendo con un bolso estampado de leopardo y varias piezas de Bvlgari.

Entre sus joyas se destacaron un collar y una pulsera Serpenti Tubogas, además de su anillo de compromiso personalizado de Eera. La elección volvió a mostrar la relación de la cantante con la casa italiana, con la serpiente como elemento principal de su propuesta de joyería para la noche.

Junto a ella estaba su esposo, el actor Callum Turner. Esta fue una de las primeras apariciones públicas de la pareja después de su matrimonio en Sicilia en junio pasado.

Dua Lipa llegó de la mano de su esposo, Callum Turner. Foto: GC Images

Anne Hathaway, inolvidable

Anne Hathaway llegó a la celebración con un vestido de Alexander McQueen de gran volumen y construcción escultural, una elección que puso el acento en la teatralidad y el dramatismo que suelen acompañar las apariciones de alta joyería. El diseño también dejó ver lo avanzado que está el embarazo de su tercer hijo.

Hathaway es una de las figuras internacionales que tiene una de las relaciones más estrechas con Bvlgari. La actriz forma parte de la imagen mundial de la marca y ha protagonizado campañas y apariciones públicas luciendo sus piezas.

Anne Hathaway lució radiante en el BOOM del hotel The Standard. Foto: GC Images

Lisa y la cultura pop

Lisa aportó a la noche la dimensión internacional de la cultura pop asiática. La integrante de BLACKPINK, quien también desarrolla una carrera como solista, asistió al evento y posó junto a Dua Lipa y Anne Hathaway.

Su presencia no fue casual. Lisa forma parte del grupo de celebridades vinculadas a las actividades internacionales de Bvlgari y su participación en los eventos de la casa ha sido recurrente. Su colaboración, de hecho, es una de las más exitosas de la década.

Desde su inicio, en 2020, se ha consolidado como un pilar fundamental para ambas partes, uniendo la audacia de la casa de alta joyería italiana con el alcance global de la artista.

Lisa, de BLACKPINK, es una de las embajadoras de Bvlgari. Foto: GC Images

Una experiencia de lujo

Bvlgari reunió a diferentes figuras en el famoso BOOM del hotel The Standard y transformó el espacio en un club nocturno resplandeciente y opulento, con vista panorámica al High Line. Este es uno de los espacios nocturnos más exclusivos de Nueva York.

El lugar se caracteriza por una decoración de tonos dorados, madera oscura y elementos de inspiración retro, además de sus grandes ventanales de piso a techo, desde donde se contempla el skyline de la ciudad y el río Hudson.

El espacio está distribuido en diferentes niveles y ha sido asociado durante años con un ambiente de lujo y exclusividad, frecuentado por celebridades, modelos y figuras de la alta sociedad. Actualmente, el Boom Boom Room funciona principalmente como escenario para eventos privados.

Serpenti, el símbolo que define a Bvlgari

Esta gran celebración se debe a Serpenti Infinito, una nueva expresión de uno de los símbolos más reconocidos de Bvlgari. La serpiente ocupa un lugar central en la historia de la marca desde 1948, cuando comenzó a aparecer en relojes y posteriormente se convirtió en uno de sus motivos más reconocidos.

A lo largo de las décadas, Serpenti ha sido reinterpretada con diferentes materiales, piedras y técnicas, sin perder su identidad, y esto es lo que le ha permitido mantenerse en el tiempo.

Para este año, la exposición internacional de la colección reunió en Nueva York 28 obras de arte creadas por 19 artistas, que alcanzan cifras excepcionales. Entre ellas está la pulsera Serpenti Infinia, coronada por un diamante único tallado a la medida, de 7,49 quilates.

En la cúspide de esta historia se encuentra Serpenti Aeterna, cuyo valor estimado alcanza los 43 millones de dólares, una cifra que la sitúa entre las piezas más exclusivas asociadas a la colección Serpenti.