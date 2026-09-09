Entre reyes fue despedido Harald V de Noruega. Así fue el sentido homenaje que convocó a la realeza mundial

La muerte de Harald V enlutó a la realeza noruega, pero también a las monarquías y diplomáticos del mundo que extrañarán su carisma y particular forma de manejar la política. Este 9 de septiembre Oslo se tiñó de negro para darle el último adiós al “rey del pueblo”, un homenaje al que asistieron representantes de varias de las principales casas reales del mundo.

El rey Harald murió el pasado 28 de agosto a los 89 años, después de 35 años en el trono. Su féretro fue trasladado desde el Palacio Real hasta la catedral en una procesión en la que participaron miembros de su familia y representantes de las monarquías invitadas. Posteriormente, sus restos fueron llevados a la fortaleza de Akershus para una ceremonia privada y su entierro en el mausoleo real.

Familia real de Noruega

El nuevo rey Haakon VIII encabezó la despedida acompañado por su madre, la reina Sonja; su esposa, la reina Mette-Marit; sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus; y su hermana, la princesa Marta Luisa, junto a su esposo e hijas.

Además, se vio a Marius Borg Høiby, el polémico hijo de la reina Mette-Marit, quien cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión domiciliaria, y está a la espera del fallo de apelación del Tribunal de Oslo, con el que busca librarse de una treintena de cargos, entre ellos, abuso sexual.

El rey Hakoon VIII, acompañado de su esposa e hijos, le dio el último adiós a su padre. Foto: WireImage

Familia real de Suecia

Suecia tuvo una de las delegaciones reales más numerosas. Asistieron el rey Carlos XVI Gustavo, la reina Silvia, la princesa heredera Victoria y su esposo, Daniel Westling; el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía, además de la princesa Magdalena y Chris O’Neill.

El vínculo entre ambas familias es especialmente cercano. Victoria era ahijada de Harald y tuvo una relación cercana con su padrino. Además, las casas reales sueca y noruega están unidas por varias generaciones de parentesco.

De Suecia llegaron la princesa heredera Victoria de Suecia, su esposo, el príncipe Daniel; la princesa Sofía, el príncipe Carlos Felipe; la princesa Magdalena y su esposo, Chris O’Neill. Foto: WireImage

Los reyes de España

Felipe VI llegó a Oslo junto a la reina Letizia y su madre, la reina Sofía. El monarca español utilizó para la ceremonia el uniforme de gala de la Armada, mientras Letizia lució un conjunto de luto acompañado de perlas.

La relación entre Harald y la familia real española también tenía un componente personal. El monarca noruego viajaba con regularidad a Mallorca y compartió con Felipe VI su afición por la vela. Ambos fueron fotografiados juntos en la Copa del Rey de Vela de 2019.

El rey Felipe VI se mostró de luto por la partida de su amigo, Harald V. Estuvo acompañado de la reina Letizia. Foto: Getty Images

Familia real británica

El rey Carlos III no viajó a Oslo, pero envió a su hijo William como representante de la Corona, quien asistió junto a la princesa Ana.

La relación entre Carlos III y Harald era particularmente cercana: ambos comparten tatarabuela, la reina Victoria, adicionalmente, eran muy amigos y el monarca británico se refirió a Harald como su “querido primo” tras conocer su muerte.

El príncipe William y la princesa Ana rindieron el último homenaje a Harald V. Foto: WireImage

Familia real de Dinamarca

El rey Federico X, la reina Mary y su hijo, el príncipe Christian, representaron a Dinamarca en Oslo. Lastimosamente, Margarita II, la reina emérita, con quien Harald sostuvo una fraternal relación al ser primos segundos, no pudo asistir por un problema de salud que la tiene hospitalizada en Copenhague.

La relación entre ambas casas es tan familiar como histórica. Harald y Federico X eran primos segundos, descendientes del rey Federico VIII de Dinamarca y la reina Luisa de Suecia. Las familias noruega y danesa también han mantenido durante generaciones una estrecha relación institucional y personal.

El rey Harald V de Noruega y la familia real danesa mantenían estrechos lazos familiares y una amistad de toda la vida. Foto: Getty Images

Familia real de los Países Bajos

Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos asistieron junto a su hija, la princesa heredera Amalia. La casa neerlandesa forma parte de la red de familias reales europeas vinculadas con la noruega tanto por parentesco como por décadas de encuentros oficiales.

Harald y Guillermo Alejandro coincidieron en numerosas actividades de carácter internacional durante sus respectivos reinados y siempre mostraron una gran cercanía.

El rey Guillermo Alejandro y su esposa Máxima de los Países Bajos. Foto: Getty Images

Familia real de Bélgica

El rey Felipe y la reina Matilde estuvieron presentes en la Catedral de Oslo. La casa real belga ha mantenido una relación particularmente estrecha con la familia noruega.

En este caso existe, además, un vínculo de sangre directo. Harald V era primo hermano del rey Alberto II de Bélgica, padre de Felipe. Las madres de ambos, la princesa Märtha de Suecia y la reina Astrid de Bélgica, eran hermanas. Por esa línea, Felipe era primo segundo de Harald.

El rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica tuvieron un trato muy cercano con la casa real noruega durante el reinado de Harald V. Foto: Getty Images

Familia real de Mónaco

El príncipe Alberto II y la princesa Charlene también viajaron a Oslo para despedir al monarca noruego. La casa Grimaldi mantiene vínculos con las monarquías europeas a través de generaciones de matrimonios y parentescos. En el caso de Harald y Alberto, el vínculo familiar es más lejano que el que existía con las casas escandinavas y belga, pero ambos compartieron durante años encuentros dentro de la agenda de la realeza europea.

El príncipe Alberto II y la princesa Charlene de Mónaco. Foto: Getty Images

Familia real de Luxemburgo

El gran duque Guillermo y la gran duquesa María Teresa estuvieron entre los asistentes al funeral. También participaron en la jornada los herederos y representantes de otras casas reales europeas.

La familia gran ducal de Luxemburgo está emparentada con la casa noruega a través de las antiguas conexiones matrimoniales de las monarquías europeas. Guillermo y Harald pertenecían a una misma red familiar que conecta a varias de las actuales casas reinantes del continente.

Harald V tuvo una relación fraternal con los grandes duques de Luxemburgo a lo largo de su reinado. Foto: WireImage

Familias reales no europeas

El rey Abdalá II y la reina Rania de Jordania estuvieron en Oslo para acompañar a la familia noruega. Rania confirmó su asistencia a último momento y viajó junto a su esposo. Por su parte, el Reino de Japón estuvo representado por el príncipe heredero Akishino y la princesa Kiko. Ambos aparecieron entre los miembros de las casas reales extranjeras presentes en la Catedral de Oslo.

La presencia de todas estas familias convirtió al funeral de Harald V en uno de los encuentros más grandes de la realeza internacional de los últimos años. Más allá del protocolo, la lista de asistentes dejó en evidencia que el monarca noruego construyó durante 35 años una figura muy querida dentro de la política mundial. Su nombre pasará a la historia por su carisma y la devoción a su pueblo.