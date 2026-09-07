Bad Bunny rompe récord en los Emmy con su espectáculo del Super Bowl

Bad Bunny volvió a demostrar que su música y su influencia van mucho más allá del género urbano. El artista puertorriqueño y su equipo fueron los grandes protagonistas de los Creative Arts Emmys 2026, después de que su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX se llevara siete estatuillas, un reconocimiento que amplía la huella que el cantante ha dejado en la industria del entretenimiento.

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny llegó a la ceremonia con nueve nominaciones y terminó perdiendo solo dos categorías en las que competía. Entre los galardones que se llevó el grupo estuvieron: mejor especial de variedades en vivo, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y trabajo de cámara, y dirección.

Jay-Z, quien se desempeñó como productor ejecutivo del espectáculo, también recibió un Emmy por su participación en la producción.

El resultado convirtió a la presentación del puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de los Emmy. El show de 2022, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, tenía hasta ahora la marca con tres galardones.

La ceremonia de los Creative Arts Emmys, que se realizó el 5 y 6 de septiembre en Los Ángeles, es la antesala de la gala principal de los Emmy, programada para el 14 del mismo mes. Por eso, aunque el espectáculo ya acumula siete reconocimientos, todavía queda por celebrarse la ceremonia televisada de las categorías principales, donde se espera que Bad Bunny asista para recibir algún galardón.

La presentación convirtió a Bad Bunny en el primer solista latino en encabezar el medio tiempo del Super Bowl. Foto: Getty Images via AFP

Puerto Rico en el Super Bowl

El espectáculo se realizó el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. La presentación contó además con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.

Desde el escenario, Bad Bunny convirtió buena parte de su presentación en una reivindicación de la identidad latinoamericana y puertorriqueña. Uno de los momentos centrales llegó al final, cuando apareció un balón con el mensaje “Together we’re America” y el escenario se acompañó con las banderas y los nombres de los países del continente. El mensaje fue claro: el término “América” comprende todo el continente y no únicamente a Estados Unidos.

Con este show, el puertorriqueño dio un golpe de opinión, tuvo múltiples detractores, pero más seguidores, se convirtió también en uno de los personajes más criticados por el ala republicana a principios de año, pero sobre todo, pasó a la historia por ser el que más tiempo de reproducción ha tenido, con más de 4.000 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Un reconocimiento que trasciende la música

Para Bad Bunny, el resultado representa otro paso en una trayectoria que en los últimos años se ha extendido a diferentes áreas del entretenimiento. El artista ya había ganado seis premios Grammy y ahora suma su primer Emmy, con ello, se va acercando al denominado EGOT, distinción que reúne los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

Este reconocimiento solo lo han alcanzado 22 personas en la historia, siendo Steven Spielberg el último en conseguirlo. Si Bad Bunny lograse este premio, se convertiría en el segundo puertorriqueño en ganarlo, después de que Rita Moreno lo hiciera en 1977.