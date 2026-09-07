¿Todas las cámaras de Bogotá ponen comparendos? La aclaración de la alcaldía Galán ante este mito

Las cámaras salvavidas son dispositivos electrónicos que se encargan de apoyar el control del tránsito por medio del registro de posibles infracciones en puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá.

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En ellas, se capturan evidencias, como fotografías y videos, que luego son revisados por un agente civil de tránsito. Allí, el funcionario revisa si todas las pruebas son viables para generar una orden de comparendo.

El objetivo que busca la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de estas cámaras es prevenir conductas de riesgo y proteger la vida de aquellas personas que se mueven por la capital de Colombia, por lo que operan 24/7.

Las cámaras Salvavidas hacen parte de los dispositivos utilizados para apoyar el control de las normas de tránsito en Bogotá. Foto: Getty Images y Secretaría de Movilidad - API

De acuerdo con la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, la instalación de estas cámaras ha ayudado a reducir entre el 18% y el 30% de las fatalidades relacionadas con un siniestro vial.

Adicionalmente, Ortiz comentó que al año los corredores donde operan las cámaras de fotomultas han ayudado a salvar 42 vidas.

En la ciudad, es notable observar cómo en varios puntos se pueden observar esta clase de dispositivos, ya sean los automáticos o semiautomáticos, los cuales tienen un rol para brindar lo mejor en materia de seguridad vial.

No obstante, una de las mayores inquietudes que tienen los bogotanos es si todos estos dispositivos que se encuentran instalados en las vías de la ciudad se encargan de imponer comparendos.

Ante ello, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán explicó cuáles son aquellas cámaras que no presentan alguna característica que les ayude a aplicar una sanción.

¿Todas las cámaras que se encuentran en las vías de Bogotá pueden colocar comparendos?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha informado que no todas las cámaras que están instaladas en las calles de la ciudad presentan la autorización de imponer comparendos.

Eso sí, el distrito informa que todas estas responden a una misma prioridad que busca la alcaldía, la cual es la de reducir la siniestralidad y salvar vidas en la capital.

@movilidadbogota ¿Todas las cámaras ponen comparendos? Spoiler: no. 👀 En el micrositio de Cámaras Salvavidas puedes consultar dónde están ubicadas, qué infracciones detectan y cómo funciona el sistema. Conoce toda la información en movilidadbogota.gov.co. ♬ sonido original - Secretaría de Movilidad

La administración distrital comentó que solamente cámaras salvavidas, debidamente calibradas y avaladas, presentan la capacidad para sancionar infracciones de tránsito.

Aquellas cámaras que no son capaces de imponer un comparendo son aquellas que son denominadas como cámaras de videodetección, dispositivos que se encuentran ubicados en la parte superior de los semáforos.

Los videodetectores hacen parte del Sistema de Semaforización Inteligente de Bogotá, los cuales se encargan de medir el flujo vehicular que se encuentra en una zona y, asimismo, ajustar los tiempos de espera de los semáforos para que fluya la circulación.