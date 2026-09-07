Así cambiará el pico y placa en Cali entre el 7 y 13 de septiembre: esté atento a la rotación y evite una multa de tránsito

La Alcaldía de Santiago de Cali informó el pico y placa que se va a implementar durante la semana del 7 hasta el 13 de septiembre.

Ojo, Cali: se acaba el pico y placa especial, pero permanecen algunas restricciones de circulación en zonas de emergencia

Durante las últimas semanas, el Distrito había estado implementando una restricción vehicular en varios puntos de la ciudad con el motivo de atender la emergencia presentada el pasado 10 de agosto, en la que un terremoto con magnitud 7,4 dejó múltiples daños de infraestructura y personas fallecidas.

No obstante, tras la evolución de la emergencia, la Alcaldía de Cali tomó la decisión de restablecer la aplicación habitual de la medida de Pico y Placa, por lo que se retoma la restricción de dos dígitos por día.

Pico y Placa en Cali Foto: Alcaldía de Cali

Eso sí, aunque la movilidad en la ciudad está volviendo a la normalidad, las autoridades locales siguen realizando atención en varios puntos que permanecen como zonas de emergencia.

Las autoridades de tránsito realizan un llamado a todos los ciudadanos de Cali, en el que se programen con antelación su jornada para los próximos días, así como respetar en todo momento las normas establecidas en la ley y evitar una multa o comparendo.

Aquellos que no cumplan la restricción deberán pagar multas que alcanzan los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV).

Pico y placa en Cali del 4 al 9 de agosto de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido la manera en la que será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026, en donde las restricciones de movilidad se realizan con base en el último número que tiene la placa del vehículo.

La operación de esta restricción vehicular para los carros particulares comienza a partir de las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 7 al 13 de septiembre está regido de la siguiente manera:

Lunes 7 de septiembre: No podrán circular carros con placas terminadas en 9 y 0 .

podrán circular carros con placas terminadas en . Martes 8 de septiembre: No podrán circular carros con placas terminadas en 1 y 2 .

podrán circular carros con placas terminadas en . Miércoles 9 de septiembre: No podrán circular carros con placas terminadas en 3 y 4 .

podrán circular carros con placas terminadas en . Jueves 10 de septiembre: No podrán circular carros con placas terminadas en 5 y 6 .

podrán circular carros con placas terminadas en . Viernes 11 de septiembre: No podrán circular carros con placas terminadas en 7 y 8 .

podrán circular carros con placas terminadas en . Sábado 12 de septiembre: no se impone la medida del Pico y Placa.

no se impone la medida del Pico y Placa. Domingo 13 de septiembre: No se impone la medida del pico y placa.