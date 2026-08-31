Ojo, Cali: se acaba el pico y placa especial, pero permanecen algunas restricciones de circulación en zonas de emergencia

La ciudad de Cali dará un paso hacia la normalidad en materia de movilidad, aunque los efectos del terremoto todavía obligan a mantener restricciones en algunos de los sectores afectados.

¿Qué pasará en Cali con los comparendos del día del terremoto? La Secretaría de Movilidad hizo importante anuncio

Para miles de conductores en Cali, cambia nuevamente la rutina al volante. Después de la medida especial adoptada por la emergencia provocada por el terremoto, la ciudad regresará al esquema habitual de pico y placa.

Hay un detalle que no conviene perder de vista: que termine la medida extraordinaria de movilidad no significa que la emergencia haya desaparecido de las calles.

La eliminación de la medida especial no debe interpretarse como una autorización para transitar normalmente por todos los sectores que resultaron afectados.

Las autoridades mantienen restricciones y recomendaciones puntuales mientras avanzan las verificaciones y los trabajos correspondientes.

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que a partir de este martes, 1.° de septiembre de 2026, se normalizará la medida de pico y placa que venía operando antes de la emergencia.

La rotación volverá a funcionar de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., bajo el esquema habitual de dos dígitos. Es decir, los conductores tendrán nuevamente que revisar el último dígito de su placa antes de salir de casa.

Se acaba el pico y placa especial por la emergencia

La decisión también implica que se suspende el pico y placa especial que se tenía previsto para este fin de semana en la zona de emergencia.

La medida extraordinaria había sido implementada como parte de las acciones para facilitar la movilidad y la atención en sectores afectados por el terremoto.

Ahora, la Administración Distrital considera que puede retomarse el funcionamiento habitual de la restricción vehicular. Sin embargo, dentro de la normalización, todavía existen cierres y puntos afectados por la emergencia.

Por eso, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a motociclistas, conductores y demás usuarios de las vías para que eviten desplazarse hacia determinadas zonas si no tienen una necesidad concreta de hacerlo.

La recomendación no es simplemente para evitar trancones; tiene que ver con las condiciones que todavía presentan algunos sectores después del movimiento sísmico.

Estas son las zonas que todavía preocupan

Entre los puntos señalados por las autoridades aparecen sectores como Imbanaco, la calle 44, la Novena y otras zonas que continúan afectadas por la emergencia.

La advertencia tomó mayor fuerza a través de la cuenta oficial de Movilidad Cali en X, donde se informó que finaliza el pico y placa especial en la zona de emergencia, y que este martes se retoma la rotación normal en toda la ciudad.

En el mismo mensaje apareció una advertencia dirigida directamente a quienes piensan circular por algunas de las vías afectadas.

La Secretaría pidió evitar las calles Novena con 44 y Quinta con 52, debido a que continúan afectadas y presentan riesgo de colapso.

La ciudad intenta volver a la normalidad

El regreso del pico y placa habitual es una señal de que Cali comienza a desmontar algunas de las medidas extraordinarias adoptadas después del terremoto. Sin embargo, el panorama en las zonas directamente afectadas todavía requiere precaución.

Las autoridades han insistido en que la ciudadanía evite acercarse a los sectores donde continúan las afectaciones, sobre todo cuando el desplazamiento no sea necesario.

La razón es sencilla: además de las dificultades de movilidad, existen puntos donde las condiciones de algunas estructuras y vías todavía están bajo evaluación.