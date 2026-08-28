¿Qué pasará en Cali con los comparendos del día del terremoto? La Secretaría de Movilidad hizo importante anuncio

La emergencia que vivió Cali el pasado 10 de agosto no solo alteró la rutina de miles de ciudadanos.

Mientras buena parte de la ciudad intentaba reaccionar ante el fuerte terremoto, muchos tuvieron que tomar sus vehículos y movilizarse con urgencia para proteger a sus familias o atender las consecuencias de la emergencia.

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Y, en medio de ese caos, había una pregunta que podía rondar a más de un conductor: ¿qué pasaría con las infracciones que registraron las cámaras de fotodetección ese día?

La respuesta ya fue entregada por la Secretaría de Movilidad de Cali y EnRuta, luego de analizar las circunstancias extraordinarias que enfrentaron los ciudadanos durante la jornada del terremoto.

La decisión supone una excepción frente al funcionamiento habitual de los sistemas de fotodetección, pero las autoridades justificaron la medida precisamente en el carácter extraordinario de la jornada.

La razón detrás de la decisión está directamente relacionada con las condiciones excepcionales que se vivieron en Cali.

El 10 de agosto, el fuerte terremoto que sacudió a Colombia generó una situación de emergencia que obligó a numerosos ciudadanos a modificar de manera inmediata sus desplazamientos habituales. Para muchos, salir de sus viviendas, buscar a familiares o trasladarse hacia lugares considerados seguros se convirtió en una prioridad.

En ese contexto, la Secretaría de Movilidad, a través del secretario Sergio Moncayo, y EnRuta determinaron que no resultaba pertinente validar las infracciones detectadas por las cámaras durante esa jornada.

La decisión es que las infracciones detectadas por las cámaras de fotodetección el 10 de agosto no serán validadas, por lo que no se aplicarán comparendos derivados de esos registros.

La medida cobija las infracciones registradas durante ese día, independientemente del código de la infracción detectada por los sistemas de fotodetección.

Esto significa que la decisión no se limita a un tipo específico de comportamiento en las vías. Entre los casos contemplados están aquellos relacionados con pico y placa, SOAT y revisión técnico-mecánica.

En otras palabras, los conductores que durante la emergencia tuvieron que movilizarse por la ciudad no tendrán que enfrentarse posteriormente a un comparendo de fotodetección por los registros realizados durante esa jornada.

La medida aplica sin importar cuál haya sido el código asociado a la infracción registrada.

Así, por ejemplo, quienes hayan circulado durante ese día en circunstancias que normalmente podrían generar una detección relacionada con el pico y placa no recibirán el comparendo correspondiente por ese registro. Lo mismo ocurre con las detecciones relacionadas con el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Durante una emergencia de esta magnitud, las condiciones de movilidad pueden cambiar de manera abrupta. Las personas pueden verse obligadas a desplazarse sin seguir necesariamente sus recorridos habituales, mientras las autoridades atienden las diferentes situaciones generadas por el desastre.

Por eso, en este caso, las cámaras pudieron seguir registrando los vehículos que circulaban por las calles, pero esos registros no terminarán convirtiéndose en comparendos.

La Secretaría de Movilidad de Cali y EnRuta señalaron que la decisión busca tener en cuenta las circunstancias que enfrentaron los caleños durante la emergencia.

De esta manera, quienes hayan tenido que sacar el carro y movilizarse por la ciudad el 10 de agosto pueden respirar un poco más tranquilos: las cámaras sí pudieron registrar las infracciones, pero esos registros no serán validados para generar comparendos.

La determinación llega después de una jornada en la que las prioridades para miles de caleños estuvieron lejos de cumplir las normas habituales de movilidad. En medio del miedo y la incertidumbre provocados por el terremoto, la atención estaba puesta en encontrar a familiares, verificar el estado de las viviendas y ponerse a salvo.

Ahora, al menos en materia de fotodetección, las autoridades decidieron que ese día tendrá un tratamiento diferente.

Y para los conductores que temían encontrar posteriormente una sorpresa en forma de comparendo, la aclaración de la Secretaría de Movilidad despeja una de las dudas que había quedado después de aquella jornada.