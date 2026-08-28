Fiscalía aplica extinción de dominio a mansión, vehículos de alta gama y otros inmuebles de famoso creador de contenido: las imágenes

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenido Kevin Alex Thobias.
Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).
Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos.
En el inmueble se encontraron joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombianos y moneda extranjera.
Thobias mostraba en redes sociales una parte de sus pertenencias; publicaba imágenes y videos de excentricidades, carros clásicos y marcas exclusivas, entre otros artículos.
El creador de contenido fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos. Es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.
En el desarrollo de la investigación financiera realizada en Colombia, se conoció que parte del patrimonio constituido con su presunto actuar ilícito habría sido destinado a comprar inmuebles y vehículos para presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos.