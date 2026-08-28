Fiscalía aplica extinción de dominio a mansión, vehículos de alta gama y otros inmuebles de famoso creador de contenido: las imágenes

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenido Kevin Alex Thobias.

Kevin Alex Thobias, creador de contenido detenido. Foto: Instagram: @kevinthobias

Kevin Alex Thobias, dueño del Bugatti de $ 16.000 millones que llegó a Colombia en 2023. Foto: Instagram: @kevinthobias

Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

La historia de Kevin Thobias, dueño del Bugatti de $16.000 millones que llegará a Colombia

Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos.

Vehículos del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio el 28 de agosto de 2026. Foto: Fiscalía General de la Nación

En el inmueble se encontraron joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombianos y moneda extranjera.

Uno de los bienes del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Uno de los bienes del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Thobias mostraba en redes sociales una parte de sus pertenencias; publicaba imágenes y videos de excentricidades, carros clásicos y marcas exclusivas, entre otros artículos.

El Alfa y Kevin Alex Thobias. Foto: Instagram: @kevinthobias

El creador de contenido fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos. Es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

Uno de los bienes del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Uno de los bienes del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias, sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Uno de los bienes del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Uno de los bienes del creador de contenido digital Kevin Alex Thobias sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

En el desarrollo de la investigación financiera realizada en Colombia, se conoció que parte del patrimonio constituido con su presunto actuar ilícito habría sido destinado a comprar inmuebles y vehículos para presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos.