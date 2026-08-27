Asesinan a Deiby Bernavi Arboleda, el comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia

Deiby Bernavi Arboleda, comandante de los Bomberos Voluntarios de Anorí, Antioquia, fue hallado sin vida este jueves, 27 de agosto, a 5 kilómetros del casco urbano de esa población.

El secretario de gobierno de Anorí, Isaí Cortez, le confirmó a Caracol Radio que el cadáver del jefe de bomberos fue encontrado en una zona donde se adelantan unas obras de pavimentación.

El cuerpo fue hallado en la vereda La Plancha con evidencia de haber sufrido impactos de bala, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Al conocerse la noticia, la Alcaldía local emitió un comunicado que deja ver el profundo dolor con que recibió la noticia.

Anorí, municipio ubicado en el nordeste de Antioquia, sufre una crisis humanitaria desde el 2 de abril por una incursión del Clan del Golfo. Foto: Suministrada a Semana por la Alcaldía de Anorí.

“Con profundo dolor despedimos a Deiby Bernavi Arboleda Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro municipio, un hombre que hizo de la vocación de servicio su mayor legado”, escribieron.

“Comandante, su voz se apaga entre nosotros, pero estamos seguros de que su ejemplo permanecerá siempre en nuestro corazón. Su entrega desinteresada, su valentía en los momentos más difíciles y su inmenso amor por nuestra tierra dejaron una huella imborrable en Anorí”, añadieron.

Esa entidad envió un mensaje a su familia, amigos y compañeros de servicio. “Les expresamos nuestra más profunda solidaridad. Que Dios nos conceda fortaleza en este momento de inmenso dolor”, escribieron.

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La noticia llegó hasta otros cuerpos de socorro que apoyan en este momento las labores de control de los incendios que azotan varios departamentos de Colombia, como el Tolima.

Además, en redes sociales se han conocido varios mensajes de otros antioqueños que han lamentado lo sucedido.

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“Mi comandante, hace apenas dos días conversábamos sobre el futuro, sobre cuántas vidas iban a salvar con el nuevo carro cisterna y sobre los sueños que teníamos por cumplir para fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Anorí. Pero nunca imaginé que hoy estaríamos lamentando una pérdida tan dolorosa”, escribió el alcalde, Gustavo Silva Gutiérrez.

En abril de 2025, ese municipio vivió su más reciente crisis humanitaria por cuenta de una incursión del Clan del Golfo.