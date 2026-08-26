Medellín verifica posibles daños tras el reciente sismo de magnitud 5,1 registrado en Santander

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un primer mensaje luego del sismo registrado en los últimos minutos, y aseguró que las autoridades ya adelantan labores de verificación para determinar si el movimiento telúrico provocó algún tipo de afectación en la ciudad.

Fuerte temblor de más de 5 grados sacudió a Colombia este miércoles: SGC entregó detalles del epicentro y la profundidad

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que se activaron los protocolos de revisión junto con los organismos de atención de emergencias. Según explicó, se adelanta una verificación con las estaciones de Bomberos Medellín para establecer si existen daños o situaciones que requieran atención.

“Luego del sismo registrado en los últimos minutos, estamos verificando y validando con estaciones de Bomberos Medellín si hay afectaciones”, señaló Gutiérrez en su mensaje. Por el momento, el alcalde no reportó daños concretos ni personas afectadas como consecuencia del movimiento telúrico. Las autoridades mantienen el monitoreo en diferentes puntos de Medellín mientras avanzan las inspecciones.

En medio de esta situación, Gutiérrez pidió a los ciudadanos informar cualquier novedad que pueda presentarse en sus sectores. Para ello, recordó que está habilitada la línea 123, a través de la cual se pueden reportar emergencias o posibles afectaciones relacionadas con el sismo.

La Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) permanecen atentos a la evolución de la situación y a los reportes que puedan entregar los equipos desplegados en la ciudad. Se espera que, una vez finalizadas las verificaciones, se entregue un balance oficial sobre las condiciones de Medellín tras el movimiento telúrico.

Según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico registrado en las últimas horas tuvo una magnitud de 5,1 y una profundidad de 149 kilómetros. El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas del país con mayor actividad sísmica.

Más de 400.000 afectados: nuevo balance de daños tras el terremoto en Colombia

Este nuevo sismo ocurre poco más de dos semanas después del fuerte terremoto registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto, que provocó una emergencia de grandes proporciones y dejó importantes daños en diferentes regiones de Colombia.

El movimiento telúrico ocasionó afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y varias zonas del Eje Cafetero, además de dejar cientos de personas fallecidas y miles de damnificados. Ciudades como Cali, Pereira y Manizales estuvieron entre los territorios que enfrentaron las mayores consecuencias tras el sismo.