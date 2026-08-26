Limpian, pero las basuras regresan: el reclamo de la comunidad en este reconocido barrio de Bogotá

Habitantes de Modelia hicieron un llamado a las autoridades distritales para intervenir de manera definitiva un punto ubicado en inmediaciones de la Transversal 95 con calle 25C, donde la acumulación recurrente de residuos se ha convertido en una preocupación para la comunidad.

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Modelia pide una intervención que vaya más allá de la limpieza

Los residentes del sector aseguran que el problema no se soluciona únicamente con el retiro de los residuos.

Aunque reconocen las labores de limpieza que realiza Aguas de Bogotá, consideran que, después de estas jornadas, el punto vuelve a presentar acumulación de basuras.

La empresa tiene entre sus funciones la gestión ambiental y el manejo de residuos, y señala que sus proyectos también incluyen componentes de trabajo con las comunidades para promover la corresponsabilidad frente al espacio público.

Para los habitantes, precisamente ese componente preventivo es el que debería fortalecerse en el lugar señalado.

Su petición a las autoridades distritales es que se determine qué medidas pueden impedir que el sitio vuelva a convertirse en un punto recurrente para la disposición de residuos, de acuerdo a lo que registra Noticias RCN.

Según varios testimonios, algunas personas llegan en vehículos particulares y volquetas para abandonar allí diferentes tipos de residuos.

Uno de los habitantes del sector describió la situación como un problema complejo por la presencia de escombros, desperdicios y animales muertos, además de los fuertes olores que se generan en el lugar.

La zona hace parte del entorno de Modelia, en la localidad de Fontibón, un sector con conexión hacia corredores como la Avenida Ciudad de Cali y con diferentes rutas de transporte público en sus alrededores.

Aguas de Bogotá realiza labores de recolección y limpieza en el sector de Modelia, pero, según los habitantes, personas inescrupulosas vuelven a arrojar residuos en el lugar. Imagen de referencia. Foto: Foto: bogotá.gov

La comunidad pide evitar que el problema se repita

El reclamo de los residentes no desconoce las acciones que ya se han realizado.

Por el contrario, la comunidad valora que Aguas de Bogotá adelante jornadas de limpieza, pero considera que estas deben estar acompañadas de una estrategia que permita conservar el espacio en buenas condiciones después de retirar los residuos.

El llamado, por tanto, apunta a una solución de fondo para el punto ubicado en inmediaciones de la Transversal 95 con calle 25C.

Los habitantes esperan que las autoridades distritales revisen las condiciones del lugar y adopten medidas que permitan prevenir nuevas acumulaciones.

La preocupación central es que el ciclo se mantenga: se realiza la limpieza, se retiran los residuos y, posteriormente, vuelven a aparecer.

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Para los vecinos, romper esa dinámica requiere algo más que intervenciones periódicas y demanda acciones de prevención, control y corresponsabilidad ciudadana.

Por ahora, la comunidad mantiene su llamado para que el punto sea atendido de manera definitiva y no solamente cuando la acumulación de residuos vuelve a ser evidente.