Crisis ambiental en Riohacha por basuras desbordadas

Riohacha enfrenta una compleja situación ambiental y sanitaria que golpea especialmente a los barrios ubicados en la periferia de la ciudad, donde continúan acumulándose montones de residuos sin ser recolectados. La situación contrasta entre distintos sectores de la ciudad. Mientras en algunas vías del centro las condiciones son más favorables, en los barrios alejados los habitantes conviven diariamente con residuos acumulados frente a sus viviendas, en esquinas y espacios públicos. Las altas temperaturas aceleran la descomposición de los desechos, intensifican los malos olores y propician la proliferación de moscas, roedores y otros animales que pueden representar un riesgo para la salud pública.

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Ante los reportes de la ciudadanía por la acumulación de residuos sólidos en distintos sectores de la capital de La Guajira, el alcalde Genaro Redondo visitó las instalaciones de la empresa Interaseo para verificar la capacidad operativa del servicio. Durante el recorrido, el mandatario enfatizó en que era necesario impulsar acciones inmediatas orientadas a optimizar la recolección de basuras y mejorar las condiciones de limpieza en el Distrito.

De igual manera, el alcalde solicitó la puesta en marcha de un plan de contingencia para atender los puntos críticos identificados en distintos sectores de la ciudad. Además, pidió avanzar en la programación e incorporación de los vehículos que permanecían fuera de operación, con el fin de fortalecer las rutas de recolección, optimizar las frecuencias del servicio y aumentar la capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales del Distrito.

Alcalde Genaro Redondo en las instalaciones de Interaseo Foto: ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA / API

De acuerdo con las cifras reveladas por la administración distrital, Riohacha actualmente produce alrededor de 180 toneladas de residuos sólidos al día y cuenta con 92 puntos críticos por la disposición inadecuada de desechos; siendo las comunas 8 y 10 las más afectadas. Este panorama exige una operación de recolección eficiente, permanente y con capacidad de respuesta frente a la problemática.

La empresa Interaseo ha sido objeto de cuestionamientos en varias oportunidades. Uno de esos casos se registró en enero de 2024, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó sobre una sanción impuesta a la compañía por irregularidades relacionadas con la recolección y el transporte de residuos, los planes de contingencia y la calidad de la disposición final.

En declaraciones a Cardenal Stereo, el director de Servicios Públicos, Santiago Samir Mendoza Mejía, aseguró que la administración distrital ya emitió dos requerimientos por presunto incumplimiento contractual contra la empresa prestadora del servicio. Según explicó, la medida se adoptó tras constatar que varios vehículos recolectores permanecían estacionados y no estaban cumpliendo con las rutas programadas.

Finalmente, la administración distrital señala que “como parte de las acciones para enfrentar la problemática de la inadecuada disposición de residuos, se avanza en soluciones estructurales para mejorar la gestión integral de residuos sólidos. Entre ellas se encuentra la construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una infraestructura destinada a la recepción, separación, clasificación y aprovechamiento de materiales reciclable”.