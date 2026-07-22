En el limbo importante proyecto minero en el Tolima: cuenta con licencia, pero sigue inactivo

A más de un año de haber recibido la licencia ambiental para explotar materiales de arrastre en el río Saldaña, en Tolima, el proyecto de Holcim Colombia S. A. continúa sin iniciar operaciones.

Así lo confirmaron la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), quienes explicaron el estado actual del trámite y las razones por las que la iniciativa aún no entra en fase de explotación.

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La ANLA otorgó la licencia ambiental mediante la Resolución 1550 de julio de 2024, autorizando el desarrollo del proyecto por un periodo de 13 años.

Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición, la entidad informó que, tras revisar el Sistema de Información de Licencias Ambientales (SILA), no encontró reportes que indiquen el inicio de las actividades de explotación ni comunicaciones del titular notificando el comienzo de la ejecución del proyecto.

La autoridad ambiental también señaló que no existen registros de fuerza mayor que justifiquen la inactividad. A pesar de lo anterior, aclaró que la licencia no puede perder vigencia por el momento, ya que la normativa establece que esa posibilidad solo puede evaluarse si transcurren cinco años desde la ejecutoria de la licencia sin que se inicie la construcción del proyecto.

Antes de adoptar una decisión, la ANLA deberá requerir al titular para que explique las razones de la inactividad.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería explicó que el Contrato de Concesión No. HGV-12391X no contempla una etapa de construcción y montaje.

Según la entidad, una modificación aprobada en 2014 estableció un año de exploración, cero años para construcción y montaje y 27 años para explotación, por lo que el proyecto no estaba obligado a desarrollar esa fase previa.

La ANM agregó que el desarrollo del proyecto se ha visto afectado por factores técnicos, económicos, sociales y por eventos de fuerza mayor o caso fortuito argumentados por la empresa. Debido a ello, autorizó la suspensión temporal de las obligaciones del contrato entre el 6 de junio de 2024 y el 6 de junio de 2025.

Además, la entidad confirmó que actualmente estudia una nueva solicitud presentada por Holcim el 25 de marzo de 2026 para reducir los volúmenes de explotación autorizados. De acuerdo con la empresa, la petición responde a condiciones transitorias de carácter técnico y económico que dificultan el inicio de las operaciones.

El Programa de Trabajos y Obras (PTO), aprobado en 2023, proyecta una producción anual de 124.444 metros cúbicos de arena y 97.778 metros cúbicos de grava.

Sin embargo, la ANM precisó que no es posible calcular cuánto ha dejado de recibir el Estado por concepto de regalías, debido a que estos recursos solo se generan cuando existe producción efectiva y esta es reportada por el titular minero.

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Aunque la explotación aún no comienza, el proyecto mantiene vigentes las obligaciones ambientales establecidas en la licencia. Entre ellas se encuentran la inversión del 1 % para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y el desarrollo de acciones de relacionamiento con las comunidades del área de influencia.

Mientras tanto, habitantes de la zona han manifestado su interés en que el proyecto entre en operación, al considerar que podría generar empleo e impulsar la economía local.

Sin embargo, la solicitud de una nueva suspensión por parte de la empresa mantiene en incertidumbre el inicio de las actividades, mientras las autoridades continúan evaluando los trámites pendientes.