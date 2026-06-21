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Mapa de resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia: dónde gana cada candidato

El Caribe y Pacífico impulsan a Iván Cepeda; Antioquia, Santander y el Eje Cafetero respaldan a Abelardo De La Espriella.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 4:53 p. m.
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en las regiones de Colombia.
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en las regiones de Colombia. Foto: SEMANA

Este domingo, 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, tras el preconteo entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, se conocen los resultados de la Registraduría Nacional.

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Con el 99,70 % de las mesas informadas en la segunda vuelta presidencial de Colombia, el mapa electoral comienza a mostrar una clara división regional entre los dos proyectos políticos que se disputan la Casa de Nariño.

Iván Cepeda, candidato del movimiento político Pacto Histórico, se quedó con Bogotá, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada, Putumayo, La Guajira y San Andrés.

También logró una estrecha victoria en Caquetá, donde obtuvo el 48,97 % de los votos en una de las disputas más cerradas de la jornada.

Segunda vuelta electoral elecciones 2026
Puesto de votación en Corferias, Bogotá. Foto: Alejandro Acosta

Por su parte, Abelardo De La Espriella, candidato de Defensores de la Patria, ganó en Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.

Entre sus bastiones sobresalen Norte de Santander, donde alcanzó el 76,56 %, Casanare con el 69,09 % y Antioquia con el 64,45 %.

El mapa también revela algunas regiones donde la diferencia entre ambos aspirantes fue mínima. Bogotá registró una ventaja ajustada para Cepeda con el 52,47 %, mientras que Cundinamarca favoreció a De La Espriella con el 52,91 %.

Situaciones similares se observaron en Guaviare, Risaralda y San Andrés, territorios donde la competencia fue voto a voto. Mientras Iván Cepeda Castro se impone en buena parte en el Caribe, el Pacífico y el sur del país, Abelardo de la Espriella domina en Antioquia, Santander, los Llanos Orientales y el Eje Cafetero.