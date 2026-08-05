Murió la cría de hipopótamo que fue hallada por pescadores de Puerto Nare, Antioquia: tenía 15 días de nacida

El hipopótamo recién nacido que fue hallado cuando estaba atrapado entre arbustos en zona rural de Puerto Nare, un municipio a orillas del río Magdalena, a unos 215 kilómetros de Medellín, murió en las últimas horas.

Desde la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) le confirmaron a SEMANA la noticia.

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El animal había sido encontrado en estado crítico en el corregimiento de La Sierra, con graves signos de deshidratación y desnutrición, y había sido trasladado al parque temático Hacienda Nápoles para tratar de estabilizarlo.

Pero este miércoles murió. Camilo Muñoz Collazos, el coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, explicó la situación.

“Pese a todo el esfuerzo del equipo técnico, tanto de Cornare como el Parque Hacienda Nápoles, el individuo falleció, este ingresó con signos crónicos de deshidratación malnutrición y un cuadro gastrointestinal agudo que complicó todo su cuadro clínico”, dijo.

A la cría, según dio a conocer el experto, se le realizaron maniobras de rescate, rehidratación y manejo del dolor.

El 4 de agosto había sido rescatada una cría de hipopótamo, hallada sin su madre y con desnutrición. Foto: Cornare

Luego de los exámenes realizados, los expertos encontraron que era un individuo que no superaba los 15 días de nacido, lo cual pudieron observar por su cordón umbilical.

“El individuo no tuvo una respuesta adecuada al tratamiento. Se procedió a realizar la necropsia, donde se evidenciaron diferentes lesiones tanto a nivel pulmonar como hepático, lo que agravaba el cuadro del individuo y explica el porqué tuvo este desenlace”, añadió Muñoz Collazos.

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El funcionario recordó que esta es una especie exótica invasora y pidió a los lugareños reportar de manera temprana de cualquier tipo de interacción que tengan con uno de estos ejemplares que deambulan sin control por los ríos, lagos y calles (principalmente en las noches cuando la temperatura baja en esas zonas).

SEMANA recorrió en abril esa zona para conocer de primera mano cómo era vivir con esos animales.

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Aunque el gobierno Petro había anunciado un plan de choque para frenar la reproducción sin control de este amenazante animal, el ministro de Ambiente del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella lo contrarió.

El plan, ha dicho en diferentes medios de comunicación, es contrario a la eutanasia y va en busca de un santuario en el Magdalena Medio para controlarlos.