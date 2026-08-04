Autoridades en Antioquia rescatan a un hipopótamo bebé en “estado de deshidratación”

Los expertos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) atendieron a un hipopótamo recién nacido reportado por una familia de pescadores. El hallazgo se registró cerca del corregimiento La Sierra, en el municipio de Puerto Nare, cuando la cría permanecía sola entre unos arbustos.

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La familia trasladó temporalmente al animal hasta su vivienda para resguardarlo e informar a las autoridades ambientales de la zona. Durante la estancia en el predio, intentaron suministrarle leche y vegetales, aunque este tipo de alimentación no cubría los requerimientos de la cría y podía complicar su salud.

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Sobre la atención inicial prestada en la zona, el equipo de Cornare indicó que “al momento de la valoración médica, el ejemplar presentaba un cuadro de deshidratación y desnutrición que requirió estabilización inmediata mediante hidratación subcutánea”.

Traslado y manejo especializado de la cría

Debido a la imposibilidad de canalizar las venas del animal, los médicos veterinarios optaron por la hidratación subcutánea para permitir su posterior movilización.

Una vez estabilizado en sus parámetros básicos, el ejemplar fue remitido al Parque Temático Hacienda Nápoles para continuar con el tratamiento médico.

En el centro de recepción, el equipo veterinario asumió la vigilancia del estado físico y nutricional de la cría de hipopótamo. Una vez supere la etapa crítica, el animal permanecerá bajo el cuidado de los profesionales del parque y se integrará a la colección de fauna exótica alojada en el lugar.

La intervención en el municipio contó con el apoyo de las autoridades locales para garantizar la seguridad del espécimen. Las instituciones reiteraron la importancia de no alimentar animales silvestres o exóticos sin orientación médica previa por los riesgos que implica para su supervivencia.

Articulación entre entidades ambientales regionales

A pesar de que la emergencia se presentó en un municipio de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la atención fue realizada por Cornare. La gestión conjunta forma parte del acuerdo de trabajo entre ambas autoridades ambientales para atender eventos vinculados a la presencia de hipopótamos en el departamento.