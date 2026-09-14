1.200 escaleras y cuatro días en la selva: así es la compleja ruta para llegar a la Ciudad Perdida en Santa Marta

Escondida entre la selva tropical de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra Ciudad Perdida, uno de los destinos arqueológicos más sorprendentes de Colombia. Llegar hasta este lugar no es sencillo: no hay carreteras ni vehículos que conduzcan hasta las ruinas. La única opción es caminar durante varios días por la montaña.

Cinco planes gratis para hacer en Santa Marta y aprovechar al máximo una visita de pocos días

Para las comunidades indígenas, este sitio es conocido como Teyuna y representa una importante santuario. Según los registros históricos, fue construido por la civilización Tayrona entre los años 700 y 800 d.C., por lo que guarda más de seis siglos de historia entre árboles, senderos y enormes estructuras de piedra.

La aventura para conocerlo requiere una buena condición física. Los recorridos suelen durar entre 4:05 días, con jornadas de hasta ocho horas de caminata. El trayecto incluye zona húmedas, barro, calor tropical y pendientes pronunciadas, por lo que se considera una experiencia de dificultad alta.

Uno de los últimos retos antes de llegar a las ruinas consiste en subir alrededor de 1200 escaleras de piedra construidas por los Tayrona.

@viajarypunto_ 🛖Cómo llegar a Ciudad Perdida? El lugar más épico de Colombia⛰️🇨🇴 Este exigente trekking de 4 días y unos 60kms sin duda alguna ha sido la experiencia más intensa en mi tiempo viajando por Colombia, el agotamiento es inevitable pero la recompensa no tiene comparación, una aventura enriquecedora al corazón del mundo en la sierra nevada de santa Marta. Esto es Colombia, esto es perderse por el país de la belleza 😍 -Los precios varían dependiendo los días pero inicia desde 1’800.000 en adelante 📍Ciudad Perdida/Colombia . . . #perderseporcolombia #ciudadperdida #trekkingcolombia #culturatairona #viajeepico #sierranevadadesantamarta #lostcity #thecountryofbeauty #elpaísdelabelleza #colombia ♬ sonido original - Luis Rodríguez

Además, los visitantes no pueden realizar el recorrido por cuenta propia: es obligatorio hacerlo acompañados por un guía autorizado.

La experiencia también implica olvidarse durante algunos días de varias comodidades. En los campamentos, el alojamiento suele ser en cabañas comunitarias y dormitorios compartidos. Las duchas y baños también son compartidos y el agua de las duchas es fría, aunque termina siendo un alivio después de largas caminatas bajo el calor.

La conexión tampoco forma parte del viaje. En las zonas de descanso no hay señal telefónica ni Internet, mientras que algunos campamentos utilizan paneles solares que funcionan durante unas horas en la noche. Ese momento se convierte en la oportunidad para cargar los dispositivos electrónicos.

@magictour_colombia Dicen que no todos están listos para este plan… 👀 4 días, selva, ríos y una recompensa que no se explica… se vive 🔥 ¿Te atreves a llegar hasta la cima? 📍 Ciudad Perdida, Colombia Envíaselo a esa persona que te lo debe 😏 #CiudadPerdida #SantaMarta #ColombiaTravel #Aventura ♬ sonido original - MagicTour Colombia

La alimentación está incluida generalmente los recorridos contratados. Los campamentos cuentan con cocineros locales que preparan desayuno, almuerzo y cena, aunque los viajeros suelen llevar algunos snacks y bebidas para el camino.

Al llegar, el esfuerzo encuentra su recompensa. Ciudad Perdida sorprende con plataforma circulares de piedra, muros, canales y caminos que muestran la ingeniería de los antiguos habitantes de la zona. También destaca la vista del Valle del Río butaca, rodeado por la selva y, en ocasiones, cubierto por una ligera niebla.

Está a una hora de Santa Marta: la playa colombiana que sorprendió al mundo entero y entró al ‘top 50’

El recorrido puede incluir encuentros con comunidades indígenas, entre ellas el pueblo Kogui, cuyos integrantes conservan sus tradicionales Túnicas blancas.

Así, Ciudad Perdida ofrece una experiencia en la que la historia y la naturaleza se mezclan. Su aislamiento es precisamente parte de su encanto: llegar exige varios días de esfuerzo, pero permite conocer uno de los lugares más fascinantes de Colombia.