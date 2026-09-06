Está a una hora de Santa Marta: la playa colombiana que sorprendió al mundo entero y entró al ‘top 50’

Colombia volvió a llamar la atención de los viajeros internacionales gracias a uno de sus destinos más paradisíacos. San Juan del Cabo, ubicada en el Parque Nacional Natural Tayrona, cerca de Santa Marta, fue incluida entre las 50 mejores playas del mundo en 2026.

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El reconocimiento la ubicó en el puesto 32 de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Beaches, destacando la belleza natural de este rincón del Caribe colombiano.

La playa se encuentra aproximadamente a una hora de Santa Marta y está rodeada de mucha vegetación, fauna y diferentes opciones de hospedaje y descanso.

Su entorno natural es precisamente uno de los aspectos que más llama la atención, pues permite a los visitantes desconectarse de la rutina y disfrutar de un escenario donde el mar y la naturaleza son los grandes protagonistas.

Playa San Juan del Cabo en el Tayrona. Foto: Getty Images

San Juan del Cabo también ofrece diferentes planes para quienes llegan hasta esta zona del Parque Tayrona. El senderismo, el ecoturismo y el camping frente al mar hacen parte de las actividades que pueden realizarse durante la visita.

Además, sus aguas cristalinas y el oleaje, que suele ser tranquilo en varios momentos del día, convierten el lugar en una opción llamativa para quienes buscan relajarse frente al Caribe.

Uno de los puntos más fotografiados es su particular mirador con diseño de choza, desde donde los turistas suelen detenerse para contemplar el paisaje y llevarse una postal del viaje.

Cabo San Juan del Guía, en el Parque Tayrona. Foto: Archivo Particular - Cortesía

La mezcla entre las montañas, la vegetación y el mar hace que el sitio tenga una apariencia difícil de olvidar.

Para llegar a esta playa existen diferentes alternativas. Una de ellas es ingresar por el Parque Tayrona, cuyo acceso tiene un costo que depende de determinadas condiciones.

También está la posibilidad de tomar una lancha desde Taganga, en Santa Marta, en un recorrido de aproximadamente 50 minutos, una opción que permite llegar directamente por el mar y pasar el día en el destino.

El reconocimiento internacional pone nuevamente al Caribe colombiano en el mapa de los viajeros que buscan playas especiales.

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San Juan del Cabo compartió el listado con otros destinos latinoamericanos, como Cayo de Agua, en Venezuela, que ocupó el puesto 11; Baia do Sancho, en Brasil, que quedó en el 33; y Pontal do Atalaia, también en Brasil, en el puesto 44.

Así, este rincón del Tayrona suma un nuevo motivo de orgullo para Santa Marta y Colombia, al quedar entre las playas más destacadas del mundo entero.