A dos horas de Santa Marta: así es el pueblo que enamora a los viajeros con sus raíces indígenas y campesinas

El Caribe colombiano es uno de los lugares más fascinantes para explorar en Colombia, donde sobresalen destinos turísticos como Cartagena de Indias, La Guajira, Santa Marta, El Tayrona, Mompox, entre muchos otros donde convergen tradiciones afrocaribeñas, indígenas y coloniales.

A la lista se suma Palomino, un pueblo que enamora a los viajeros justamente por sus raíces indígenas y campesinas, además de su playa donde es posible disfrutar un hermoso atardecer en un entorno sereno y alejado del turismo masivo.

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Allí, los viajeros pueden realizar caminatas ecológicas, tubing por el río, observación de aves y jornadas de intercambio cultural con comunidades indígenas, un aspecto que hace mucho más enriquecedora su visita.

Además, al estar ubicado entre el Océano Atlántico y la Sierra Nevada de Santa Marta, ofrece algunos de los mejores paisajes de la región Caribe.

¿Cómo llegar a Palomino?

Este municipio se encuentra en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, justo en el límite con el departamento del Magdalena, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, lo que representa un trayecto de aproximadamente 2 horas.

Para llegar desde la “Perla de América” se debe tomar un bus desde la Terminal de Transportes o el Mercado Público, hacia Riohacha. Sin embargo, también hay buses desde la entrada del Tayrona o desde otras ciudades de la costa como Cartagena y Barranquilla, explica el sitio especializado en viajes Travelgrafía.

La playa Palomino, en La Guajira, es una de las más económicas de Colombia. Foto: Getty Images

Ideas para organizar su itinerario

Uno de los mayores atractivos de Palomino es su playa, que se une con la desembocadura del río y se extiende a lo largo de varios kilómetros de arena clara, ideal para caminar, descansar y disfrutar del sol.

Debido al oleaje fuerte característico de esta zona, este pueblo también se convierte en un destino perfecto para hacer actividades como el surf y el bodyboard, siempre y cuando se respeten las indicaciones de seguridad.

En ocasiones, debido a las condiciones climáticas, hay banderas que alertan sobre riesgos para nadar, señales que se deben atender para garantizar una experiencia segura y tranquila.

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Para quienes disfrutan de los atardeceres, se recomienda caminar por la playa en dirección a la puesta del sol y hacer una pausa en alguno de los rincones que ofrece el paisaje para contemplar la vista con calma.

La experiencia se complementa de manera perfecta eligiendo un hospedaje bueno, bonito y con una ubicación estratégica que facilite el acceso a los principales atractivos del destino, por lo que es fundamental reservar con anticipación.