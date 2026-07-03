Novia de James Rodríguez conquistó con foto antes del partido de Colombia vs Ghana; dejó a la vista detalle sobre el futbolista

Además del protagonismo que ha tenido la Selección Colombia en el Mundial de 2026, las parejas y familiares de los jugadores también han captado la atención de los aficionados, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Mhoni Vidente lanzó contundente predicción sobre el partido Colombia vs. Ghana y vaticinó si ganará la Tricolor: “Les había dicho”

Una de las que más comentarios ha generado es Luisa Duque, pareja de James Rodríguez. La creadora de contenido, que supera los 143.000 seguidores en Instagram, suele compartir imágenes de sus viajes, su vida cotidiana y los momentos que vive junto al capitán de la Tricolor.

Desde hace varios meses, Duque ha acompañado al futbolista en diferentes etapas de su carrera y se ha convertido en una presencia habitual durante los encuentros de la Selección Colombia. Gracias a esa cercanía con el jugador, su actividad en redes sociales también ha despertado el interés de miles de usuarios.

No obstante, recientemente, la atención volvió a centrarse en ella luego de que publicara una llamativa fotografía en las historias de su cuenta de Instagram, de cara al partido de Colombia vs Ghana. La imagen no tardó en generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Según se observó, Luisa Duque posó con dos amigas, luciendo una prenda especial que hacía alusión a James Rodríguez y su rol dentro de la Selección Colombia.

La empresaria posó con su cabellera recogida en una coleta, mientras llevaba una camiseta de color azul con el número 10 en el pecho, igual al de su pareja sentimental.

Luisa Duque Foto: Instagram @luisamariaduque11

La postal aseguraba que la Tricolor ganaría, recibiendo una vez más el apoyo de millones de personas, quienes tienen la fe intacta en que el equipo dará un paso importante y avanzará a la siguiente etapa.

Por el momento habrá que esperar para saber qué sucederá, depositando toda la energía en la selección.

Cabe mencionar que Mhoni Vidente lanzó su vaticinio para este encuentro, afirmando que Colombia le ganaría a Ghana con un resultado favorable.