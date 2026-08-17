Néstor Lorenzo y las dos decisiones que habría tomado para transformar a la Selección Colombia

Néstor Lorenzo está a pocas semanas de iniciar su segundo ciclo con la Selección Colombia. El técnico argentino renovó contrato hasta 2030, una noticia que causó controversia en algunos sectores del país después de lo sucedido en el Mundial 2026.

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Lorenzo recibió críticas por mantener la misma columna vertebral que disputó la Copa América 2024 y las eliminatorias sudamericanas. El nombre de James Rodríguez fue el principal motivo de polémica, dada su falta de continuidad a nivel de clubes.

En ese sentido, el técnico habría tomado dos decisiones para transformar a la Selección Colombia y empezar el proceso de renovación camino a la próxima cita mundialista.

Según lo informado en el programa de Hernán Peláez y Martín de Francisco, hay un fuerte candidato para asumir el puesto de asistente técnico. “Suena un asistente, José María Bazán, es argentino y estuvo como asistente técnico de Óscar Pareja”, indicaron en La FM.

Bazán tiene 54 años de edad, ha hecho casi toda su carrera como entrenador asistente y pasó por clubes como Dallas, Club Tijuana, Orlando City, Pumas UNAM y Audax Italiano, su última experiencia oficial.

Jose María Bazán, posible asistente técnico de Néstor Lorenzo. Foto: Orlando City

La otra decisión está relacionada con el rol protagónico de James Rodríguez. “El técnico ha pedido mayores libertades después de la renovación que le hicieron. No toda de golpe, sino que va a ser progresivo”, apuntó uno de los panelistas.

“Ya a James Rodríguez no lo va a tener como figura del equipo, sino que va a eliminar la figura del 10 en el equipo”, agregó.

Néstor Lorenzo ha sido un fiel defensor de los referentes históricos como James, David Ospina, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado; sin embargo, estaría pensando en darle un vuelco a su gestión en las próximas convocatorias.

Colombia cayó eliminada en octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza, un rival que sobre el papel no debía representar un riesgo mayúsculo. A la Tricolor le faltó contundencia en el área rival con aquellas opciones desperdiciadas por Luis Javier Suárez y Jáminton Campaz.

En la tanda de penales no hubo efectividad y la selección suiza aprovechó para meterse en cuartos de final, donde cayó eliminada a manos de Argentina.

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Néstor Lorenzo, renovado hasta 2030

En los días siguientes a la eliminación, Néstor Lorenzo se sentó a hablar sobre el proyecto con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quién lideró la campaña dentro de la junta directva para renovarle el contrato al DT.

A finales de julio, la FCF emitió un comunicado oficial anunciando la continuidad del cuerpo técnico: “El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

“Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, apuntó la Federación.