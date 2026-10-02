Oficial: Manchester City confirma su primera decisión tras el fallo de la Premier League

Manchester City anunció este viernes que ha recurrido el veredicto de una comisión independiente, designada por la Premier League, que declaró al club culpable de “graves” infracciones financieras entre 2009 y 2018, un caso que está provocando polémica en el fútbol inglés.

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“El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto completo de pruebas irrefutables que respaldan su posición en este caso”, indicaron en un comunicado oficial.

Manchester City tenía plazo hasta el 2 de octubre para presentar su apelación. “Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos”, precisó el conjunto ciudadano.

La Premier League anunció el martes que una comisión independiente había declarado al club culpable de “graves” infracciones financieras entre 2009 y 2018, en particular por haber inflado artificialmente sus ingresos y reducido sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas.

Manchester City, que siempre ha negado estas acusaciones, aún desconoce cuáles son las sanciones a las que se enfrenta y que se harán públicas en una fecha sin precisar.

El equipo del norte de Inglaterra, que pertenece al jeque Mansur bin Zayed Al Nahayan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, se arriesga, en el escenario más severo, a perder varios títulos y a ser excluido del campeonato.

Desde su paso a manos de Medio Oriente, el Manchester City ha ganado ocho títulos de la Premier League y también se coronó campeón de la Champions League en 2023.

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La FA se pronunció

Hasta ahora era un pleito entre el club ciudadano y la Premier League; sin embargo, la federación inglesa (The FA) también fijó su postura respecto de los cargos que se le atribuyen al City y de las consecuencias que pueden tener.

La FA aseguró que está “analizando cuidadosamente la decisión y sus implicaciones” y que actuará cuando concluyan “los procedimientos entre la Premier League y el Manchester City Football Club” que siguen en curso.

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La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después, con una declaración de culpabilidad que acaba de ser comunicada a las partes, luego de un largo esfuerzo para finalizar el dossier de la acusación.

El director ejecutivo del Manchester City, el español Ferran Soriano, insistió en un vídeo enviado a los empleados del club en que las acusaciones “no son ciertas” y que el club ha aportado las “pruebas irrefutables” de su inocencia, incluidos testimonios y extractos bancarios.

En el fallo de la Premier League también se acusa al club de haber actuado en contra de las investigaciones que se venían adelantando respecto al caso.

*Con información de la AFP.