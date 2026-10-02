Sofía, hija de Gustavo Petro, defendió a fiscal boliviano capturado y atacó a Marco Rubio: “Cínicos desfachatados”

Sofía Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le respondió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por un pronunciamiento sobre la situación que se está viviendo en Bolivia.

Autoridades arrestan al fiscal general de Bolivia a quien ya le habrían revocado la visa

La situación es compleja en el país sudamericano, donde en las últimas horas fue detenido el fiscal general, Roger Mariaca, tan solo dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa.

La captura se dio debido a una investigación que señala que el funcionario estaría relacionado con una red dedicada a proteger a integrantes del narcotráfico. Por lo mismo, se le investiga por delitos como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

Marco Rubio utilizó su cuenta de X para mostrar su apoyo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y dejar en claro que la administración de Donald Trump se mantiene del lado del gobierno boliviano.

“La semana pasada, en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas”, escribió.

El secretario de Estado agregó: “Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”.

Sofía Petro se cansó del chisme que le inventaron y decidió contar la verdad: “A otro perro con ese hueso”

Este mensaje no pasó desapercibido para Sofía Petro, quien utilizó la misma red social para dar su opinión y responder al funcionario estadounidense. “Sinvergüenzas, cínicos desfachatados”, escribió.

“¿Cómo van a decir que para proteger la democracia secuestran al fiscal general de una nación soberana?”, preguntó.

Sofía Petro Foto: Instagram @sofiapetroa

En su mensaje en X, la hija del hoy líder de la oposición añadió: “Es que encima nos creen idiotas. Y el grupito de marionetas que pusieron de presidentes, callados y asintiendo, por supuesto”.