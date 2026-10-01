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Autoridades arrestan al fiscal general de Bolivia a quien ya le habrían revocado la visa

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido el miércoles 30 de septiembre, apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa, con acusaciones graves.

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Redacción Mundo
1 de octubre de 2026 a las 12:51 p. m.
Tras el veto impuesto desde EE. UU. este jueves se conoció que por cargos de corrupción cayó preso.
Tras el veto impuesto desde EE. UU. este jueves se conoció que por cargos de corrupción cayó preso. Foto: BBC

La captura ocurrió en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, durante un operativo en el que también fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental.

Según el Gobierno boliviano, la detención forma parte de una investigación contra una presunta estructura criminal instalada dentro del Ministerio Público.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Mariaca estaría relacionado con una organización dedicada a proteger a integrantes del narcotráfico y que la investigación contempla delitos como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

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