La captura ocurrió en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, durante un operativo en el que también fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental.
Según el Gobierno boliviano, la detención forma parte de una investigación contra una presunta estructura criminal instalada dentro del Ministerio Público.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Mariaca estaría relacionado con una organización dedicada a proteger a integrantes del narcotráfico y que la investigación contempla delitos como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
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