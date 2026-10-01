Donald Trump vuelve a hablar del futuro de Venezuela en reveladora entrevista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en entrevista con la revista Time, aseguró que mantiene una “muy buena relación” con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y afirmó que estaría dispuesto a conversar con ella sobre la celebración de elecciones en Venezuela, aunque consideró que actualmente el tema sigue siendo “demasiado delicado”.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con la revista, en la que fue consultado sobre su reciente encuentro con Rodríguez en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Al ser preguntado si durante esa reunión había planteado la necesidad de convocar elecciones en Venezuela, Trump evitó referirse a una exigencia concreta y centró su respuesta en la relación que mantiene con Caracas y en los acuerdos energéticos. “Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo”, afirmó.

El mandatario también hizo referencia a su relación con Rodríguez y a experiencias previas de política exterior para explicar su enfoque hacia Venezuela. “Y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos. Incluso ahora. Podrían celebrar elecciones”, señaló.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Cuando el entrevistador le preguntó directamente si realmente quería que hubiera elecciones en el país sudamericano, Trump respondió de manera afirmativa, aunque matizó su posición. “Sí. Aunque creo que ahora está demasiado crudo”, dijo.

Ante una nueva pregunta sobre si había fijado un plazo o una fecha límite para avanzar hacia unos comicios, Trump evitó establecer condiciones concretas. “Hablaría con ella sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones. Pero ahora mismo es un tema muy delicado, sabes que creo que es demasiado pronto”, afirmó.

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Durante la entrevista, Trump también destacó el creciente interés de empresas energéticas estadounidenses en Venezuela y presentó esa relación económica como uno de los elementos centrales de su estrategia hacia Caracas.

El presidente Donald Trump habló en entrevista con Time. Foto: AP

“Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero”, aseguró. El mandatario incluso sostuvo que Estados Unidos tiene un amplio margen de influencia sobre esas operaciones. “Tenemos el control total de todas ellas”, afirmó.

Con respecto a Venezuela e Irán, Trump abordó dichos asuntos internacionales durante la conversación. Entre ellos volvió a defender sus decisiones en materia de política exterior y cuestionó las críticas sobre la duración de distintos conflictos internacionales.

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“Cuando miras la guerra y me preguntas cuánto tiempo llevas, te digo: ¿Por qué no le preguntaste a Kennedy, a Lyndon Johnson, cuánto tiempo llevas en las distintas guerras?”, señaló.