Marco Rubio dio detalles de la reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez: “Queda mucho por arreglar”

La reestructuración de la deuda venezolana fue uno de los temas “clave” de la primera reunión entre los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez, ocurrida la noche del martes en Nueva York, según declaró este miércoles el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

“Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito. Hablamos de los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello”, dijo Rubio a periodistas en el marco de la Asamblea General de la ONU. “Queremos ser de ayuda en ese sentido. Tiene que hacerse de la manera correcta”, añadió.

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El nivel de deuda soberana de Venezuela es objeto de debate. El país sudamericano rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional en 2019 y solo las retomó recientemente, por lo que los datos macroeconómicos aceptados por instituciones internacionales son provisionales. Según la organización Transparencia Venezuela, esa deuda oscilaba en torno a 164.000 millones de dólares a finales de 2024.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Foto: NurPhoto via AFP

La reunión de los mandatarios fue la primera entre ambos desde que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero de este año en una operación militar estadounidense con el fin de llevar al entonces líder venezolano ante la justicia por cargos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.

Trump invitó a Rodríguez a sostener un encuentro aparte durante una recepción oficial para todos los líderes que asisten a la Asamblea General de la ONU, en un hotel en Nueva York. “Fue una reunión corta, pero importante”, centrada en la recuperación económica y los pasos para concretar la transición política, dijo Rubio.

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Rubio también habló sobre el futuro de Venezuela. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró el funcionario.

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunieron el 22 de septiembre en Nueva York durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. Foto: Presidencia Venezuela

Sobre los supuestos vetos de Estados Unidos al regreso de María Corina Machado a Venezuela, Marco Rubio aseguró que no tenía conocimiento de la situación, pero elogió a la ganadora del Nobel de Paz. “María Corina es muy valiente. La queremos mucho. La conozco desde hace muchos años y me he comunicado con ella por mucho”, dijo Rubio.

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“Mi intención no es minimizarla, pero hay 8 millones de venezolanos que salieron del país. Nuestra política es que queremos ver a esa comunidad regresar a su país. Queremos llegar al punto donde sientan confianza de regresar”, aseguró el secretario de Estado.

*Con información de AFP.