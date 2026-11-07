Entre alegría y lágrimas, Rosario Central celebró el título de campeón, pero Boca les robó la copa

Una insólita celebración fallida marcó el desenlace del fútbol argentino este sábado 7 de noviembre, cuando la hinchada de Rosario Central festejó el título de forma prematura antes de ser sorprendida por un gol agónico de Boca Juniors.

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El triple duelo por la conquista de la Tabla Anual llegaba a la última jornada en un marco de paridad total, con el equipo xeneize y Argentinos Juniors igualados en 60 puntos, seguidos de cerca por la escuadra rosarina con 59 unidades.

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No obstante, el rumbo del campeonato empezó a perfilarse rápido en La Paternal, donde Argentinos se complicó en su propio estadio ante Huracán tras encajar los goles del colombiano Óscar Cortés al minuto 8 y del chileno Bruno Barticciotto al minuto 30. La caída del Bicho redujo la pelea por el trofeo a un mano a mano a la distancia entre Rosario Central y Boca Juniors.

De la euforia en Arroyito al llanto por la sentencia en La Bombonera

Con la obligación de ganar para aspirar a la corona, Rosario Central hizo los deberes en su casa frente a Estudiantes de Río Cuarto. Julián Fernández abrió la cuenta al minuto 43 tras un cobro de esquina y Emanuel Coronel aumentó la ventaja al minuto 85 con un potente remate.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Ante la paridad sin goles que se mantenía a 300 kilómetros de distancia en Buenos Aires, la incertidumbre en las tribunas de Arroyito dio paso a una desbordada alegría.

Creyendo tener el campeonato asegurado, los aficionados canallas iniciaron una fiesta prematura e incluso varios hinchas invadieron el terreno de juego para abrazar a los futbolistas.

La escena revivió momentos insólitos del fútbol colombiano, como el recordado episodio del Junior de Barranquilla en Colombia, cuando su parcialidad celebró una estrella inexistente producto de una falsa cadena de información.

Los jugadores se treparon al alambrado del Gigante de Arroyito y la hinchada del Canalla invadió el campo de juego, pero... ¡¡ROSARIO CENTRAL NO FUE CAMPEÓN!! ¡¡NO SE PUEDE CREER ESTE TELEFONO DESCOMPUESTO!! https://t.co/qSjl34EB2N — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

Sin embargo, la ilusión se disipó drásticamente en cuestión de segundos cuando las noticias desde La Bombonera llegaron a la provincia de Santa Fe. En el último suspiro del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, un despeje defectuoso del guardameta Matías Borgogno le dejó la pelota servida al atacante ecuatoriano Enner Valencia.

El delantero acomodó su remate cruzado para decretar el 1-0 definitivo al minuto 90+5, victoria que le otorgó el título al conjunto auriazul y transformó la algarabía en Arroyito en un silencio desolador.

Tras superar este desenlace cargado de drama, Boca Juniors enfoca sus próximos retos en las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y en la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.