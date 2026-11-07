Aplazado el América de Cali vs. Deportivo Cali: esta es la razón y cuándo se jugará

El América de Cali confirmó oficialmente que el encuentro correspondiente a la fecha número 18 de la Liga BetPlay tendrá que ser aplazado de su fecha original, este sábado 7 de noviembre a las 8:15 de la noche, debido a las fuertes e intensas lluvias que han tenido lugar en la capital del Valle del Cauca.

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Los Diablos Rojos solicitaron que el encuentro se corriera media hora de su hora estipulada y la Dimayor confirmó que el encuentro se jugará a las 8:45 de la noche de este sábado.

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Mientras tanto, los preparativos del encuentro ya están listos e inclusive ambos equipos ya entregaron su nómina titular, para afrontar el encuentro.

América irá con: Jean Fernández en la portería; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Dany Rosero y Omar Bertel en defensa; Josen Escobar, Yeison Guzmán y Yani Quintero en el mediocampo y en la delantera Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo.

Por su parte, el Deportivo Cali irá con: Pedro Gallese en el arco, la defensa será para Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvares y Edwin Velazco; en el centro del campo formarán Gustavo Cuéllar y Daniel Giraldo; finalmente, el ataque estará conformado por Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Alexis Castillo Mayoma y Juan Ignacio Dineno.

Así llegan ambos equipos al clásico del Valle

Los dirigidos por David González llegan ocupando la segunda casilla del campeonato, mostrando un gran nivel de futbol, pero en medio de señalamientos por falta de pagos a sus jugadores.

América llega tras haber empatado sin goles contra Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá, por lo que el cuadro escarlata acumula 35 puntos en 17 partidos y, de ganarle esta noche al Cali, aseguraría ser cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

Fuera de eso, la Mechita está en las semifinales de la Copa BetPlay, donde deberá enfrentar a Internacional de Bogotá.

Mientras que el Deportivo Cali llega tras haber derrotado por 2 goles al Boyacá Chicó con anotaciones de Carlos Bacca y Dinneno, gracias a ese resultado ocupa la tercera casilla con 33 puntos en 17 partidos.