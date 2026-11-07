¿Spider-Man en Bogotá?: El arriesgado reto de dos influencers escalando una torre sin protección que genera polémica

El conocido creador de contenido Julián Cruz, famoso por realizar maniobras de alto riesgo y escalada urbana en diferentes puntos de la capital colombiana, unió fuerzas con un reconocido creador de contenido mexicano para llevar a cabo una de sus hazañas más audaces hasta la fecha: escalar una importante e imponente torre de telecomunicaciones ubicada en el cerro de Monserrate.

El creador colombiano es reconocido en redes sociales por realizar parkour y escalar estructuras. Por eso, para sus seguidores, estas prácticas suelen ser habituales.

Esta última aventura, mostrada en las redes, tiene la particularidad de que Cruz la realizó vestido de Spider-Man y sin protección visible, al menos en lo que se logra captar en las imágenes.

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El hecho quedó grabado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes, acumulando miles de reproducciones y cientos de comentarios divididos entre el asombro, la fascinación y el evidente rechazo por la falta de medidas de seguridad.

En las imágenes se observa cómo ambos individuos, portando cámaras corporales y de bolsillo para registrar cada segundo del ascenso, superan metro a metro la estructura metálica sin utilizar arneses, cuerdas ni ningún tipo de equipo de protección para el trabajo en alturas.

La escalada urbana, conocida internacionalmente como buildering o roofing, es una disciplina extrema que consiste en trepar edificios, puentes, torres o estructuras de gran tamaño de manera libre.

Quienes la practican suelen argumentar la búsqueda de libertad, adrenalina y una perspectiva única de la arquitectura de las grandes ciudades.

Sin embargo, este tipo de actos al aire libre y sin permisos oficiales implica graves riesgos no solo para la integridad física de los realizadores, sino también para la infraestructura pública y privada.

En el video difundido se aprecia cómo el creador mexicano y el creador de contenido colombiano escalan tramos verticales de gran pendiente, enfrentándose a ráfagas de viento y a la inestabilidad propia de la altura.

Al alcanzar la cima de la torre de telecomunicaciones, los involucrados capturaron panorámicas espectaculares de la sabana de Bogotá, enviando saludos a sus seguidores y celebrando la culminación del reto.

El impacto de esta acción no tardó en generar un amplio debate. Por un lado, seguidores de los deportes extremos celebraron la destreza física y el contenido audiovisual producido.

Por otro lado, ciudadanos, autoridades locales y expertos en gestión del riesgo expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran un acto de imprudencia que puede desencadenar trágicos accidentes o incentivar a otros jóvenes a replicar estas conductas sin la debida preparación.

Además del peligro inminente de una caída fatal, el ingreso no autorizado a estructuras de telecomunicaciones representa una vulneración a la seguridad de servicios para la conectividad de la ciudad.

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Organismos de socorro han reiterado en múltiples ocasiones que este tipo de maniobras no autorizadas obligan a movilizar recursos de emergencia en caso de incidentes, poniendo en riesgo la atención de verdaderas eventualidades en la capital.

El video continúa acumulando visualizaciones mientras renueva la discusión sobre los límites de la creación de contenido en la era digital.