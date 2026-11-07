María Fernanda Yepes confesó firme decisión que tomó al rechazar un exitoso papel; Carmen Villalobos tuvo que ver

La actriz colombiana María Fernanda Yepes sorprendió al revelar un detalle poco conocido y fue que en el pasado tuvo la oportunidad de regresar a una exitosa producción de televisión, pero decidió rechazar la propuesta. Aunque la historia continuó años después y consiguió reconocimiento entre el público, la actriz aseguró que no siente arrepentimiento por haber tomado otro camino.

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María Fernanda Yepes es reconocida por sus participaciones en producciones nacionales e internacionales, y habló sobre este episodio durante una entrevista en el programa La Mesa de Trabajo, espacio en el que repasó diferentes momentos de su vida personal y profesional.

Ella comenzó su camino en el mundo del entretenimiento a través del modelaje, pero luego encontró en la actuación una oportunidad para explotar a un más su talento. Su debut en la televisión llegó con Pura Sangre, producción que le permitió ganar experiencia y abrirse paso en el mundo de la televisión.

Con el paso de los años, su nombre empezó a ganar mayor reconocimiento gracias a personajes en producciones como Rosario Tijeras, María Magdalena, La piloto, Dinastía Casillas, Oscuro deseo y Sin senos no hay paraíso.

Justamente, esta última novela estuvo relacionada con una de las decisiones profesionales que recordó durante la conversación. Después de participar en la primera entrega de la historia, la actriz recibió una propuesta de Telemundo para firmar un contrato de exclusividad y continuar vinculada la franquicia.

Sin embargo, la actriz decidió no aceptar. Según explico, en ese momento tenía otros compromisos laborales y tampoco estaba completamente convencida de regresar a una historia que retomaría a sus personajes después de más de una década.

“No continué con la saga … en ese momento, cuando me lo propusieron, estaba en otro proyecto y como que se juntaron los tiempos", dijo María Fernanda.

Otra cosa que influyó en su decisión fue la ausencia de Carmen Villalobos, quien había sido una de las figuras principales de la historia. Para María Fernanda, retomar la producción tantos años después y sin algunos de sus elementos originales no aparecía una decisión acertada.

Aunque la continuación de la franquicia consiguió una cogida muy grande de los seguidores, la actriz aseguró que no mira hacia atrás con frustración ni considera que haya cometido un error.

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“No, yo no tengo rabia... a veces uno hace renuncias por otras cosas y por tomar otras decisiones”, manifestó durante la entrevista.

La famosa actriz también reflexionó sobre la importancia de aceptar las decisiones tomadas en cada etapa de la vida. Para ella, las oportunidades que se dejan pasar también representan aprendizajes y hacen parte del camino profesional de cualquier persona.