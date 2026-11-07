TransMilenio con wifi gratis y puertos USB: así son los primeros buses 100 % eléctricos que llegaron a Bogotá

Bogotá avanza en la renovación de su sistema de transporte público con la incorporación de 10 nuevos buses articulados eléctricos que ya comenzaron a prestar servicio en la ciudad. Los vehículos buscan contribuir a una movilidad más sostenible y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad para los pasajeros.

TransMilenio agrega ruta de SITP en Puente Aranda: este es el recorrido

Se caracterizan por funcionar con energía eléctrica, lo que permite eliminar las emisiones contaminantes durante su operación y reducir el ruido asociado a los motores tradicionales. Sin embargo, su incorporación también contempla una serie de servicios tecnológicos y espacios diseñados para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

Entre sus características se encuentra la conexión gratuita a wifi y la disponibilidad de puertos USB para que los ciudadanos puedan cargar sus dispositivos móviles durante los recorridos. Además, cuentan con espacios preferenciales y áreas destinadas a personas que utilizan sillas de ruedas, familias que se movilizan con coches de bebé y usuarios que requieren el acompañamiento de perros de asistencia.

TransMilenio presenta nuevos buses eléctricos. Foto: TransMilenio

En materia de seguridad, los articulados incorporan cámaras de vigilancia tanto en el interior como en el exterior. También disponen de un sistema de monitoreo de puntos ciegos en tiempo real, una herramienta que permite ampliar la visibilidad del conductor y contribuir a la protección de quienes utilizan el servicio.

La puesta en funcionamiento de estos vehículos requirió una transformación operativa desde el Patio Sur, un proceso desarrollado en alianza con el Consorcio Express. Cada bus tiene capacidad para transportar hasta 160 pasajeros y cuenta con una autonomía superior a los 280 kilómetros por carga.

Con esta incorporación, Bogotá suma nuevos buses a su apuesta por modernizar el transporte público y reducir el impacto ambiental de la movilidad urbana.

La iniciativa también pone el foco en integrar soluciones tecnológicas y condiciones de accesibilidad que respondan a las necesidades de los millones de ciudadanos que se desplazan diariamente por la capital.