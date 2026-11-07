Así fue el funeral de Jesús de Miguel: capitán del CD Tenerife habló y rompió en llanto

Este sábado, 7 de noviembre, el CD Tenerife abrió las puertas de su estadio para darle el último adiós a Jesús de Miguel, futbolista español de 30 años que falleció el pasado martes tras un golpe en el pecho durante el partido ante FC Andorra.

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Después de dedicar un minuto de silencio y levantar una bandera gigante con la imagen del delantero, llegó el momento de los discursos. Enric Gallego, capitán del equipo español, tomó la palabra en nombre de sus compañeros y rompió en llanto al acercarse al micrófono.

Gallego pudo tomar fuerzas después de unos segundos y dedicó un emotivo discurso a Jesús de Miguel. “Ninguno de nosotros está preparado para encontrar las palabras para despedir a alguien con quien, hace apenas unos días, compartimos vestuario, un campo, y tantas cosas de nuestro día a día”, dijo.

“Nunca hubiésemos querido estar aquí por un motivo como este. Todavía nos cuesta creer que ya no estés con nosotros, que no volvamos a verte entrar en el vestuario, compartir un entrenamiento, escuchar tu voz o coincidir contigo en cualquiera de esos momentos cotidianos que, sin darnos cuenta, terminan siendo los más importantes”, agregó el delantero.

Mensaje a la familia

En nombre del club le envió un mensaje a su familia, a su esposa María y a su hija Carla. “No podemos imaginar el dolor que estáis viviendo, tampoco pretendemos encontrar palabras que puedan aliviarlo porque no existen. Queremos que tengáis algo muy presente: no estáis solos. ‘Demi’ también deja un vacío enorme en este vestuario”, apuntó Gallego.

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“Ojalá que con el paso del tiempo el dolor de tu ausencia vaya a dejar espacio a la fuerza de los recuerdos, a las sonrisas que nos regalaste y al orgullo de haber compartido parte del camino contigo”, afirmó.

Enric Gallego finalizó agradeciendo a Jesús de Miguel por el recuerdo que les dejó en vida. “Gracias por tu compromiso, por tu humildad, por tu alegría, por tu compañerismo y sobretodo por haber sido una persona tan buena. Aunque no te gustaba ser protagonista, hoy todos deseamos hablar de ti porque te lo mereces”, declaró.

Imágenes de Jesús de Miguel, flores y velas yacen en el suelo en un memorial improvisado, antes del comienzo de un acto de homenaje al exdelantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el 7 de noviembre de 2026 en Santa Cruz de Tenerife, España. Foto: Getty Images

Lágrimas y abrazos en las tribunas del Heliodoro

Sobre el césped del Heliodoro estuvieron sus compañeros, empleados y directivos del club, mientras que la afición llegó en buen número para colmar las tribunas.

Cada discurso estuvo acompañado con aplausos y cánticos haciendo referencia al nombre de Jesús de Miguel, el héroe al que hoy despiden como consecuencia de una tragedia que ocurrió en el partido del pasado lunes contra FC Andorra.

Así como en el Heliodoro se rindió homenaje a la memoria del futbolista fallecido, en todos los estadios de España, tanto en primera como segunda división, se realizó un minuto de silencio antes del arranque de los partidos y al minuto 9 hubo ovaciones a la memoria de De Miguel.