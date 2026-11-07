Deportes

Así fue el funeral de Jesús de Miguel: capitán del CD Tenerife habló y rompió en llanto

Las puertas del Estadio Heliodoro Rodríguez López volvieron a abrirse para despedir al delantero que falleció esta semana.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de noviembre de 2026 a las 1:59 p. m.
Último adiós a Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro de Tenerife
Último adiós a Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro de Tenerife Foto: CD Tenerife

Este sábado, 7 de noviembre, el CD Tenerife abrió las puertas de su estadio para darle el último adiós a Jesús de Miguel, futbolista español de 30 años que falleció el pasado martes tras un golpe en el pecho durante el partido ante FC Andorra.

Resultados de la autopsia de Jesús de Miguel revelaron causa de su fallecimiento luego del choque.
Causa de la muerte de Jesús de Miguel fue publicada: autopsia la reveló tras choque con Jesús Owono
Jesús Owono, arquero del FC Andorra
Comunicado oficial sobre la sanción para Jesús Owono: habla el comité de disciplina de la RFEF

Después de dedicar un minuto de silencio y levantar una bandera gigante con la imagen del delantero, llegó el momento de los discursos. Enric Gallego, capitán del equipo español, tomó la palabra en nombre de sus compañeros y rompió en llanto al acercarse al micrófono.

Gallego pudo tomar fuerzas después de unos segundos y dedicó un emotivo discurso a Jesús de Miguel. “Ninguno de nosotros está preparado para encontrar las palabras para despedir a alguien con quien, hace apenas unos días, compartimos vestuario, un campo, y tantas cosas de nuestro día a día”, dijo.

Nunca hubiésemos querido estar aquí por un motivo como este. Todavía nos cuesta creer que ya no estés con nosotros, que no volvamos a verte entrar en el vestuario, compartir un entrenamiento, escuchar tu voz o coincidir contigo en cualquiera de esos momentos cotidianos que, sin darnos cuenta, terminan siendo los más importantes”, agregó el delantero.

Mensaje a la familia

En nombre del club le envió un mensaje a su familia, a su esposa María y a su hija Carla. “No podemos imaginar el dolor que estáis viviendo, tampoco pretendemos encontrar palabras que puedan aliviarlo porque no existen. Queremos que tengáis algo muy presente: no estáis solos. ‘Demi’ también deja un vacío enorme en este vestuario”, apuntó Gallego.

Jesús de Miguel quedó tendido en el suelo tras el choque con Jesús Owono
Video: así fue el golpe que le costó la vida a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife

“Ojalá que con el paso del tiempo el dolor de tu ausencia vaya a dejar espacio a la fuerza de los recuerdos, a las sonrisas que nos regalaste y al orgullo de haber compartido parte del camino contigo”, afirmó.

Enric Gallego finalizó agradeciendo a Jesús de Miguel por el recuerdo que les dejó en vida. “Gracias por tu compromiso, por tu humildad, por tu alegría, por tu compañerismo y sobretodo por haber sido una persona tan buena. Aunque no te gustaba ser protagonista, hoy todos deseamos hablar de ti porque te lo mereces”, declaró.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAIN - NOVEMBER 07: Images depicting Jesus de Miguel, flowers and candles lie on the ground at a makeshift memorial before the start of an event to pay tribute to former CD Tenerife striker Jesus de Miguel at Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez on November 07, 2026 in Santa Cruz de Tenerife, Spain. Tenerife striker Jesus de Miguel died on Tuesday at the age of 30, of cardiac arrest following a collision during a match against Andorra. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
Imágenes de Jesús de Miguel, flores y velas yacen en el suelo en un memorial improvisado, antes del comienzo de un acto de homenaje al exdelantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el 7 de noviembre de 2026 en Santa Cruz de Tenerife, España. Foto: Getty Images

Lágrimas y abrazos en las tribunas del Heliodoro

Sobre el césped del Heliodoro estuvieron sus compañeros, empleados y directivos del club, mientras que la afición llegó en buen número para colmar las tribunas.

Cada discurso estuvo acompañado con aplausos y cánticos haciendo referencia al nombre de Jesús de Miguel, el héroe al que hoy despiden como consecuencia de una tragedia que ocurrió en el partido del pasado lunes contra FC Andorra.

Así como en el Heliodoro se rindió homenaje a la memoria del futbolista fallecido, en todos los estadios de España, tanto en primera como segunda división, se realizó un minuto de silencio antes del arranque de los partidos y al minuto 9 hubo ovaciones a la memoria de De Miguel.

YouTube video ewN0-WOZoks thumbnail