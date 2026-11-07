El único futbolista argentino que saludó a Cristiano tras su retiro de Portugal: “Crack”

Paulo Dybala fue el único futbolista argentino que saludó publicamente a Cristiano Ronaldo por su retiro de la selección de Portugal. Dos días después de la publicación que sacudió al mundo del fútbol, Lionel Messi no se ha pronunciado al respecto.

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Entre los tres millones de comentarios que tuvo el video de Cristiano destacó la reacción de Dybala, quien compartió con el portugués en su etapa con la Juventus: “Crack”, escribió el futbolista cordobés junto a un emoji de aplausos.

En la lista de mensajes más destacados estuvo el de James Rodríguez y otros jugadores destacados de la Selección Colombia como Jhon Arias y Johan Mojica. A nivel internacional también le escribieron Neymar, Arturo Vidal, Marcelo, Jerome Boateng, Pepe y Sergio Ramos, entre otros.

Cristiano puso fin a su etapa como jugador de la selección portuguesa, pero seguirá sumando partidos oficiales en el Al-Nassr. La ilusión de que marcara su gol número 1000 con Portugal se desvaneció tras este comunicado que vino justo antes de la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre.

Paulo Dybala saludando a Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @cristiano

Cristiano cierra el ciclo de Portugal

Más títulos, más goles, más récords... Gracias a su ambición desmedida, Cristiano Ronaldo protagoniza una antológica y casi interminable carrera de más de dos décadas, cuyo capítulo con la selección portuguesa se cerró el pasado jueves al cabo de 23 años.

CR7 se despide sin conseguir el objetivo supremo: llevar a Portugal a su primer título mundial.

Desde sus primeros pasos en la Copa del Mundo, casi adolescente en 2006 cuando Portugal alcanzó las semifinales, la superestrella de 41 años encadenó desilusiones, con cuatro eliminaciones en octavos de final (2010, 2018, 2022 y 2026) y una en la fase de grupos (2014).

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El ganador de cinco Balones de Oro levantó la Eurocopa-2016 y posteriormente la Liga de las Naciones en 2019 y 2025. Los tres primeros trofeos de la historia de la selección lusa.

A una edad en la que los futbolistas iniciaron hace años su segunda vida, el hijo pródigo de Madeira ha seguido cuidando su cuerpo e incrementando sus récords, manteniéndose como indispensable en la Seleçao .hasta su retirada, propiciada por un choque con el seleccionador Jorge Jesus a finales de septiembre.

Cristiano Ronaldo dejó vacante la cinta de capitán tras su retiro. Foto: Getty Images

“Por supuesto que pensaba que volvería, por supuesto que pensaba convocarlo, por supuesto que pensaba hablar con él, pero hay que respetarlo, ha decidido que era el momento de dejar la selección”, dijo el DT de Portugal en rueda de prensa. “Antes o después tenía que pasar, consideró que era el mejor momento para irse, hay que respetarlo, sin que nunca podamos ignorar lo que ha representado para Portugal”, subrayó el técnico de 72 años.

“Todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo. No me siento en absoluto culpable de su marcha”, añadió.

*Con información de la AFP.