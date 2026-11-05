Cristiano Ronaldo puso fin a 23 años de carrera con la selección de Portugal. Este jueves, 5 de noviembre, el astro portugués anunció que da un paso al costado y deja libre la camiseta número 7 para futuras generaciones.

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Su publicación generó miles de comentarios, entre ellos el de James Rodríguez, quien hace unas semanas atrás también se retiró de la Selección Colombia.

“Leyenda”, escribió James en el video de Cristiano y añadió el emoji de una cabra, que hace referencia a ‘el mejor de todos los tiempos’ por sus siglas en inglés (GOAT).

Pardójicamente, los dos capitanes del partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 anunciaron su retiro después de la cita orbital y dejaron un profundo vacío en su respectiva selección.

El comentario de James Rodríguez en la publicación de Cristiano Foto: Instagram @Cristiano

Jhon Arias y Johan Mojica elogiaron a Cristiano

Pero James Rodríguez no fue el único colombiano que se pronunció en las redes sociales de Cristiano. El defensor Johan Mojica y el volante Jhon Arias también dejaron su mensaje de admiración por la carrera del astro portugués.

Mojica calificó a Cristiano como una “leyenda” del fútbol mundial, mientras que Arias manifestó que es su “ídolo” desde temprana edad.

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En los comentarios también se pueden ver las reacciones de grandes leyendas del fútbol mundial como Marcelo, Vinicius Jr, Thibaut Courtois, Neymar, Rio Ferdinand, Jerome Boateng y Arturo Vidal, entre otros.

Cristiano Ronaldo no solo marcó a los hinchas de Portugal, sino que también dejó huella en todo el planeta. La publicación de su retiro ya tiene más de 18 millones de ‘likes’ y superó el millón de comentarios, siendo uno de los videos exitosos del año en Instagram.

Las cifras de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano se despide con cifras récord en la selección de Portugal: disputó 234 partidos oficiales y marcó 146 goles desde su debut en el año 2003.

Semifinalista en el Mundial de 2006, CR7 tomó el relevo de la generación de Luis Figo e igualó la hazaña de Eusébio, el primero de los tres Balones de Oro portugueses, que había llevado a su selección hasta las ‘semis’ en Inglaterra-1966.

Aunque no pudo les pudo conseguir la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo lideró a Portugal para conquistar la Eurocopa-2016 ante Francia y en condición de visitante.

Años después también levantó la Liga de las Naciones en dos ocasiones, en su primera edición en 2019 y de nuevo en 2025 venciendo a España en la tanda de penales.

“A lo largo de mi trayectoria con la selección nacional, busqué superar mis límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre fui muy exigente conmigo mismo. Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta”, escribió Cristiano en su carta de despedida.