James Rodríguez brilló por su ausencia en el empate de Atlético Nacional contra Bucaramanga por la fecha 17 de la Liga BetPlay. En su lugar estuvo Edwin Cardona, quien marcó de penal y alargó su buena racha goleadora con el conjunto verdolaga.

Tabla de posiciones y reclasificación tras el resultado de Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Los hinchas del conjunto leopardo esperaban ver a James en la cancha del Estadio Américo Montanini, pero se llevaron una sorpresa cuando el excapitán de la Selección Colombia no estaba en la lista de convocados de Lucas González.

El entrenador bogotano se refirió a esa decisión en rueda de prensa y explicó que fue forzada por molestias físicas. “Recibió muchas patadas el partido pasado y terminó con un golpe”, dijo González ante los medios.

“Decidimos que descansara hoy y afortunadamente tenemos un muy buen equipo; el equipo está por encima de todos. Hoy no estuvo él, esperemos que si se encuentra bien pueda estar con nosotros en el partido del sábado contra Pereira”, añadió.

El balance de James Rodríguez en Nacional

De momento ha sido un buen balance de James Rodríguez en Atlético Nacional. A diferencia de sus últimas experiencias a nivel de clubes, en el cuadro verdolaga ha tenido continuidad como habitual titular y las lesiones lo han respetado.

Lo único que le sigue faltando es el gol. Ante Independiente Santa Fe tuvo una oportunidad de oro, pero Juan Manuel Rengifo llegó antes y le quitó la posibilidad de inaugurar su cuenta personal.

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James ha disputado nueve partidos oficiales con la camiseta de Atlético Nacional: en 582 minutos ha dado tres asistencias para sus compañeros.

En menos de un semestre como jugador del verde paisa ya superó los números que tenía en Minnesota United y Rayo Vallecano, clubes en los que apenas pudo superar los 200 minutos de juego.

Sumado a eso, James Rodríguez está feliz de vivir en la ciudad de Medellín y tener la compañía de sus hijos para afrontar cada partido en el Atanasio. Su hija Salomé, de hecho, ha sido invitada de lujo a los juegos de local de Atlético Nacional acompañada el entorno cercano del ‘10′.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional Foto: @davidjaragarcia

Van por el doblete

En lo deportivo, James Rodríguez también disfruta de un panorama prometedor. Nacional está clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y también disputará las semifinales de la Copa Colombia ante Once Caldas.

El objetivo de la institución es terminar el año de la mejor manera y olvidar lo sucedido en el mes de junio, cuando cayeron en la final del primer semestre ante Junior de Barranquilla.

James será una pieza fundamental cuando lleguen los rivales más complicados y se necesite de la jerarquía de los más grandes para sacar adelante las victorias.