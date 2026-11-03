¿Qué marcas de carros prefirieron los colombianos? Así quedó el top 20 de ventas durante el mes de octubre

Los gremios representantes del sector automotor, ANDI y Fenalco, compartieron su más reciente boletín mensual de la comercialización de vehículos nuevos en Colombia. Durante esta ocasión, las entidades informaron sobre el comportamiento que tuvo el sector durante el mes de octubre.

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Durante este periodo, el mercado volvió a tener grandes números, reforzando el buen comportamiento que ha mantenido durante lo transcurrido del 2026.

Los reportes demuestran que en el país se matricularon un total de 32.175 vehículos nuevos, un crecimiento del 27,4 % frente al mismo mes de 2025. Los números indican que fue el mejor registro mensual en Colombia durante el décimo mes del año desde 2014.

Estas cifras también se ven reflejadas por el gran impacto que han tenido unidades de movilidad sostenible, ya que la presencia de carros eléctricos e híbridos fue importante para el buen rendimiento que ha tenido el mercado automotor.

En el caso de los carros eléctricos, vendieron 4.603 unidades en octubre, un crecimiento del 120,2 %. Por otro lado, los híbridos presentaron una comercialización de 10.610 unidades, un 53,7 % más que en el mismo mes de 2025.

Las marcas que más destacaron durante el mes de octubre

El reporte mensual de la ANDI y Fenalco demuestra las marcas que tuvieron los mejores registros durante el mes de octubre. Las primeras cinco marcas de la tabla, en conjunto, representaron el 46,4 % del total de carros matriculados.

En el primer puesto se encuentra la fabricante de carros surcoreana Kia, quien contó con tres de sus modelos en el top 10 de unidades más vendidas. Juntas, llegaron a comercializar 2,634 unidades.

Luego sigue la fabricante francesa Renault, quien llegó a registrar 3.036 vehículos nuevos vendidos. Eso sí, contó con un menor registro de ventas en comparación con el año pasado, ya que disminuyó en un -19.0 %.

Las otras marcas que se encontraron en los primeros puestos fueron Toyota, Chevrolet y Suzuki, con 2.921, 2.697 y 2.055 unidades comercializadas, respectivamente.

La tabla de las 20 marcas que más carros nuevos vendieron en Colombia quedó de la siguiente forma:

Posición Marca Ventas 2026 Ventas 2025 Participación Variación 1 Kia 4.213 3.402 13,1 % 23,8 % 2 Renault 3.036 3.748 9,4 % -19,0 % 3 Toyota 2.921 1.939 9,1 % 50,6 % 4 Chevrolet 2.697 1.989 8,4 % 35,6 % 5 Suzuki 2.055 1.611 6,4 % 27,6 % 6 Mazda 2.037 1.683 6,3 % 21,0 % 7 Nissan 1.779 1.289 5,5 % 38,0 % 8 Hyundai 1.595 1.057 5,0 % 50,9 % 9 Volkswagen 1.214 1.245 3,8 % -2,5 % 10 BYD 1.091 1.177 3,4 % -7,3 % 11 Chery 1.047 261 3,3 % 301,1 % 12 Tesla 955 0 3,0 % - 13 Ford 876 694 2,7 % 26,2 % 14 Foton 543 843 1,7 % -35,6 % 15 Mercedes-Benz 437 324 1,4 % 34,9 % 16 Great Wall 419 78 1,3 % 437,2 % 17 MG 398 93 1,2 % 328,0 % 18 Citroën 382 301 1,2 % 26,9 % 19 Geely 360 1 1,1 % - 20 Deepal 273 133 0,8 % 105,3 %

En cuanto a las ventas de modelos, los carros que produjeron las mayores ventas durante el mes de octubre fueron las siguientes: