VEHÍCULOS

¿Qué marcas de carros prefirieron los colombianos? Así quedó el top 20 de ventas durante el mes de octubre

El décimo mes del año registró el mejor resultado mensual de matrículas de vehículos nuevos en Colombia desde 2014.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

3 de noviembre de 2026 a las 11:33 a. m.
Las principales marcas del mercado concentraron una parte importante de las matrículas de vehículos nuevos registradas en septiembre.
Las principales marcas del mercado concentraron una parte importante de las matrículas de vehículos nuevos registradas en septiembre. Foto: Getty Images

Los gremios representantes del sector automotor, ANDI y Fenalco, compartieron su más reciente boletín mensual de la comercialización de vehículos nuevos en Colombia. Durante esta ocasión, las entidades informaron sobre el comportamiento que tuvo el sector durante el mes de octubre.

El Kia K3 destronó al Tesla Model Y como el carro más vendido en octubre, poniendo fin a los siete meses consecutivos en los que el modelo eléctrico ocupó el primer lugar del mercado colombiano.
Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

Durante este periodo, el mercado volvió a tener grandes números, reforzando el buen comportamiento que ha mantenido durante lo transcurrido del 2026.

Los reportes demuestran que en el país se matricularon un total de 32.175 vehículos nuevos, un crecimiento del 27,4 % frente al mismo mes de 2025. Los números indican que fue el mejor registro mensual en Colombia durante el décimo mes del año desde 2014.

Estas cifras también se ven reflejadas por el gran impacto que han tenido unidades de movilidad sostenible, ya que la presencia de carros eléctricos e híbridos fue importante para el buen rendimiento que ha tenido el mercado automotor.

En el caso de los carros eléctricos, vendieron 4.603 unidades en octubre, un crecimiento del 120,2 %. Por otro lado, los híbridos presentaron una comercialización de 10.610 unidades, un 53,7 % más que en el mismo mes de 2025.

Las marcas que más destacaron durante el mes de octubre

El reporte mensual de la ANDI y Fenalco demuestra las marcas que tuvieron los mejores registros durante el mes de octubre. Las primeras cinco marcas de la tabla, en conjunto, representaron el 46,4 % del total de carros matriculados.

En el primer puesto se encuentra la fabricante de carros surcoreana Kia, quien contó con tres de sus modelos en el top 10 de unidades más vendidas. Juntas, llegaron a comercializar 2,634 unidades.

Luego sigue la fabricante francesa Renault, quien llegó a registrar 3.036 vehículos nuevos vendidos. Eso sí, contó con un menor registro de ventas en comparación con el año pasado, ya que disminuyó en un -19.0 %.

Las otras marcas que se encontraron en los primeros puestos fueron Toyota, Chevrolet y Suzuki, con 2.921, 2.697 y 2.055 unidades comercializadas, respectivamente.

La tabla de las 20 marcas que más carros nuevos vendieron en Colombia quedó de la siguiente forma:

Posición MarcaVentas 2026Ventas 2025Participación Variación
1Kia4.2133.40213,1 %23,8 %
2Renault3.0363.7489,4 %-19,0 %
3Toyota2.9211.9399,1 %50,6 %
4Chevrolet2.6971.9898,4 %35,6 %
5Suzuki2.0551.6116,4 %27,6 %
6Mazda2.0371.6836,3 %21,0 %
7Nissan1.7791.2895,5 %38,0 %
8Hyundai1.5951.0575,0 %50,9 %
9Volkswagen1.2141.2453,8 %-2,5 %
10BYD1.0911.1773,4 %-7,3 %
11Chery1.0472613,3 %301,1 %
12Tesla95503,0 %-
13Ford8766942,7 %26,2 %
14Foton5438431,7 %-35,6 %
15Mercedes-Benz4373241,4 %34,9 %
16Great Wall419781,3 %437,2 %
17MG398931,2 %328,0 %
18Citroën3823011,2 %26,9 %
19Geely36011,1 %-
20Deepal2731330,8 %105,3 %

En cuanto a las ventas de modelos, los carros que produjeron las mayores ventas durante el mes de octubre fueron las siguientes:

PosiciónLíneaVentas 2026Ventas 2025ParticipaciónVariación
1Kia K31.3568954,2 %51,5 %
2Renault Duster1.2159903,8 %22,7 %
3Chevrolet Onix9896563,1 %50,8 %
4Toyota Corolla Cross9472382,9 %297,9 %
5Tesla Model Y88402,7 %-
6Mazda CX-307139352,2 %-23,7 %
7Kia Picanto7069122,2 %-22,6 %
8Mazda 26463802,0 %70,0 %
9Chery E559201,8 %-
10Kia Sportage5721571,8 %264,3 %
11Suzuki Dzire5552321,7 %139,2 %
12Foton BJ5438431,7 %-35,6 %
13Suzuki Swift5363791,7 %41,4 %
14Nissan Qashqai533651,7 %720,0 %
15BYD Yuan Up5124681,6 %9,4 %
16Toyota Land Cruiser4835001,5 %-3,4 %
17Chevrolet Tracker4752111,5 %125,1 %
18Toyota Hilux4313761,3 %14,6 %
19Toyota Fortuner4042701,3 %49,6 %
20Ford Territory40401,3 %-