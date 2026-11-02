Lujoso Corvette, inmovilizado tras fuerte choque en Medellín: su conductor tiene historial de ocho multas

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, llevó a cabo distintos operativos de control contra la conducción en estado de embriaguez, los piques ilegales, las maniobras peligrosas y el ruido excesivo por escapes modificados, que afectan a cientos de ciudadanos de la ciudad.

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Uno de los casos más graves que registró la entidad se presentó en el puente de la calle 4 Sur, en el que un vehículo de alta gama circulaba por el sector a una gran velocidad y que, al llegar a un puesto de control, no logró frenar a tiempo y chocó por detrás de un Volkswagen Gol.

“No alcanzó a frenar al llegar al puesto de control y colisionó por la parte trasera a otro vehículo, poniendo en riesgo la vida de los uniformados y de particulares que al momento se encontraban en el lugar”, comentó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Este incidente provocó que tanto el conductor del Corvette, como los dos ocupantes del Gol, terminaran lesionados En imágenes compartidas por la Secretaría de Movilidad se observa cómo el carro de alta gama presenta daños significativos en la parte frontal del vehículo.

Las autoridades indicaron las infracciones que recibiría el conductor del Corvette tras provocar el incidente, además de informar que el vehículo deportivo fue inmovilizado.

El secretario de movilidad, Pablo Ruiz, indicó que al sujeto le fue impuesto un comparendo por portar la licencia de conducción vencida. Asimismo, comentó que cuenta con un historial de ocho multas de tránsito, algunas de ellas las siguientes:

D.7. Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.

e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. D.10. Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.

con exceso de velocidad. G.14. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

En total, estas multas derivan en el pago de sesenta (60) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la inmovilización del carro. Además, el conductor podría verse avocado a la cancelación definitiva de la licencia.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informa que en lo transcurrido del 2026 se han impuesto 2.218 comparendos por emisiones contaminantes y generación de ruido en vehículos automotores, además de seis vehículos inmovilizados por la instalación de sirenas no autorizadas.