Metro de Bogotá hace anuncio: estación temporal Calle 57 seguirá funcionando este 1 de noviembre

La estación temporal Calle 57, ubicada sobre la Av. Caracas, seguirá operando, luego de que TransMilenio inicialmente hubiera informado sobre su cierre, el cual estaba estipulado para este domingo 1 de noviembre para avanzar en las obras de la 1.ª línea del metro de Bogotá.

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Luego de una articulación entre la Empresa Metro de Bogotá y TransMilenio, se tomó la decisión de mantener el funcionamiento en la parada, ya que, luego de revisar las actividades de obra en el sector, se estableció que no era necesario realizar el cierre previsto.

Es por ello que la estación temporal Calle 57 seguirá operando con normalidad, permitiendo que cientos de usuarios que utilizan esta parada aún puedan usarla para realizar sus respectivos recorridos por la ciudad.

¿Qué servicios se encuentran habilitados en la estación temporal Calle 57?

La estación temporal Calle 57 de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, cuenta con varios servicios que circulan por varios sectores de la ciudad. Según la información de la entidad, las rutas son las siguientes:

8 (Guatoque)

A61 (Polo)

B23 (Alcalá)

B74 (Portal Norte)

B75 (Portal Norte)

C15 (Portal Suba)

C19 (Portal Suba)

D24 (Portal de la 80)

F19 (Portal Américas)

H15 (Portal Tunal)

H75 (Portal Usme)

J24 (Universidades)

J74 (Universidades)

K23 (Portal El Dorado)

Z61 (Tibanica)

Además de la estación temporal Calle 57, los usuarios de TransMilenio también pueden acceder a rutas de estación temporal Flores y la nueva estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán.

Los usuarios de TransMilenio cuentan con diferentes servicios troncales en las estaciones temporales del corredor Caracas, mientras continúan las obras del metro. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

En el caso de la estación temporal Flores, esta cuenta con dos vagones y accesos por las calles 67 y 69. Allí operan 12 servicios con conexión a las troncales Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro.

Las rutas troncales de la parada son las siguientes:

Vagón 1: D20, C19, G52, 8, H13 y H20.

Vagón 2: 8, A61, B13, A52, F19, Z61 y 8.

La nueva estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán cuenta con tres vagones y accesos por las calles 53 y 49. En la parada operan 18 servicios con conexión a las troncales Eje Ambiental, Carrera 10, Calle 26, Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro.

Los servicios troncales que operan por la estación son: