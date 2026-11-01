Volcamiento de camión cisterna cierra la vía La Línea en túnel Las Mariposas: Invías comparte detalles

Durante la noche del pasado sábado 31 de octubre, se reportó el volcamiento de un vehículo tipo cisterna en el túnel Las Mariposas, en la vía La Línea, Quindío. Debido a este incidente, se realizó el cierre total de la carretera en sentido Ibagué-Armenia.

En video quedó registrado el choque entre un carro y un bus en la vía Soacha-Mesitas del Colegio: múltiples personas afectadas

El accidente fue reportado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de sus redes sociales, indicando que la restricción del corredor a causa del volcamiento del vehículo se mantendrá hasta que las autoridades y organismos de emergencia hayan finalizado su intervención. Por el momento, la entidad no ha confirmado hasta qué horas se mantendrá cerrada la vía.

Videos que fueron compartidos en redes sociales muestran las condiciones en las que el auto quedó, mostrando al camión sobre la calzada y derramando una inmensa cantidad de líquido que salía del tanque que movilizaba. Hasta el momento no se ha reportado la sustancia que llevaba el vehículo.

Una de las primeras hipótesis sobre el hecho indica que el auto habría tenido una falla en el sistema de frenos, provocando que perdiera el control y se volcara en el túnel Las Mariposas. Por el momento no se ha confirmado si esta información es veráz.

Para los conductores que circulan por la zona y se han visto afectados por el cierre, el Invías recomienda utilizar como ruta alterna el trayecto por Manizales-Fresno-Alto de Letras para seguir con sus desplazamientos. De esta forma, los usuarios pueden evitar algún percance por el tramo afectado debido al cierre.

El Invías hace un llamado a los ciudadanos para seguir notificándose por medio de la entidad, conociendo cómo actualmente se encuentran las carreteras en el país y de este modo programar sus viajes. Cualquier hecho que quieran comunicar se puede hacer por medio de la línea de atención #767.

Recomendaciones para circular por las carreteras del país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comparte las siguientes recomendaciones que deben tener en cuenta cuando circulen por las carreteras del país durante los puentes festivos: