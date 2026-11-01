Volcamiento de camión cisterna cierra la vía La Línea en túnel Las Mariposas: Invías comparte detalles

Durante la noche del pasado sábado 31 de octubre, se reportó el volcamiento de un vehículo tipo cisterna en el túnel Las Mariposas, en la vía La Línea, Quindío. Debido a este incidente, se realizó el cierre total de la carretera en sentido Ibagué-Armenia.
El accidente fue reportado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de sus redes sociales, indicando que la restricción del corredor a causa del volcamiento del vehículo se mantendrá hasta que las autoridades y organismos de emergencia hayan finalizado su intervención. Por el momento, la entidad no ha confirmado hasta qué horas se mantendrá cerrada la vía.
¡Buenas noches!#NovedadVial en el departamento de #Quindío, se reporta cierre total en el túnel las mariposas, sentido Ibague-Armenia #EnDesarrollo— INVIAS #767 (@numeral767) November 1, 2026
Trabajamos para mantenerte informado. pic.twitter.com/GnBKn9ToT1
Videos que fueron compartidos en redes sociales muestran las condiciones en las que el auto quedó, mostrando al camión sobre la calzada y derramando una inmensa cantidad de líquido que salía del tanque que movilizaba. Hasta el momento no se ha reportado la sustancia que llevaba el vehículo.
Una de las primeras hipótesis sobre el hecho indica que el auto habría tenido una falla en el sistema de frenos, provocando que perdiera el control y se volcara en el túnel Las Mariposas. Por el momento no se ha confirmado si esta información es veráz.
Para los conductores que circulan por la zona y se han visto afectados por el cierre, el Invías recomienda utilizar como ruta alterna el trayecto por Manizales-Fresno-Alto de Letras para seguir con sus desplazamientos. De esta forma, los usuarios pueden evitar algún percance por el tramo afectado debido al cierre.
MOVILIDAD QUINDIO— REPORTEROS DE LA LINEA OFICIAL (@REPORTEROSLinea) November 1, 2026
A esta hora se encuentra cerrada la movilidad sentido Ibagué - Calarcá, por volcamiento de una cisterna en el sector del túnel Las mariposas. Está votando todo el líquido pic.twitter.com/Y1m6NoN0VG
El Invías hace un llamado a los ciudadanos para seguir notificándose por medio de la entidad, conociendo cómo actualmente se encuentran las carreteras en el país y de este modo programar sus viajes. Cualquier hecho que quieran comunicar se puede hacer por medio de la línea de atención #767.
Recomendaciones para circular por las carreteras del país
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comparte las siguientes recomendaciones que deben tener en cuenta cuando circulen por las carreteras del país durante los puentes festivos:
- Programe con antelación sus desplazamientos.
- Inicie el viaje por carretera temprano.
- Revise, antes de salir a carretera, el funcionamiento del vehículo: frenos, presión de las llantas, sistema eléctrico, luces, limpiabrisas, niveles de agua, combustible, aceite, refrigerante y líquido de frenos.
- Verifique que el botiquín y el extintor tengan vigente su fecha de vencimiento.
- Compruebe que el kit de carretera esté completo y que los documentos del automotor estén al día.
- No conduzca si consumió bebidas embriagantes el día anterior.
- Tenga listo el dinero en efectivo para pagar los peajes y evitar represamientos.
- No exceda los límites de velocidad.
- Respete las señales de tránsito y evite maniobras riesgosas, como los sobrepasos.
- Si viaja en un vehículo de servicio público, tome los buses intermunicipales en sitios autorizados y mantenga los protocolos de bioseguridad.
- Consulte el estado de las carreteras a través de la línea #767 del Invías y de su cuenta de Twitter.