David Alonso emocionó al entonar el himno de Colombia en Malasia: épica victoria en Moto2

Júbilo para Colombia en Moto2. En la madrugada de este domingo, 1 de noviembre de 2026, David Alonso (Aspar Team) se hizo con el triunfo en el GP de Malasia, consiguiendo así su tercera victoria en la categoría.

David Alonso tuvo magistral actuación en el Gran Premio de Malasia de Moto2: así quedó en la clasificación

David Alonso fue presentado por su nuevo equipo y correrá en MotoGP: firmó para 2027

Fue una jornada de emoción absoluta para Aspar Team, pues además del triunfo del colombiano, su compañero, Daniel Holgado, acabó segundo del día. Por tanto, los dos subieron al podio en Asia.

WHAT A #Moto2 VICTORY FROM DAVID ALONSO 🏆✌️ #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/nvLRHJD5nj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

El top tres de la carrera lo ocupó Ángel Piqueras (QJMOTOR - BORDOY - MSI), un joven prometedor que también se busca su lugar en la categoría, y con miras a ascender al MotoGP en el futuro cercano.

David Alonso entonó el himno de Colombia

El momento del triunfo para Alonso trajo consigo un momento inolvidable: de pie, en lo más alto del podio, hizo sonar el himno nacional de Colombia, bandera que con la que decidió correr desde sus inicios.

¡EL HIMNO DE COLOMBIA SONÓ EN EL GP DE MALASIA! Orgullo para todo el pueblo colombiano. 🇨🇴✨ 📺 Mirá toda la acción de MotoGP por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. https://t.co/ZWajHTuvJn — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) November 1, 2026

Era evidente la emoción de Alonso en el triunfo. Su tercera gesta dorada en el Moto2, y la propia web oficial de la competencia lo destaca porque el colombo-español está muy cerca de correr en MotoGP.

“No estoy acostumbrado a este tipo de carreras, pero al final hemos podido mantener la presión y conseguir la victoria”, expresó David Alonso, entendiendo que no fue un triunfo fácil y hasta tuvo que sortear sustos en el circuito.

“Hoy me ha pasado de todo. En esta carrera era muy importante cambiar los mapas de potencia, pero no funcionaba el botón de cambio así que he tenido que adaptarme y he tratado de tirar de nuevo”, añadió.

Los números que dejó la victoria de David Alonso en el GP de Malasia por Moto2

Aspar Team no puede estar más feliz, pues las estadísticas de la carrera demuestran lo que fue una verdadera batalla deportiva entre David Alonso y Daniel Holgado.

Alonso acabó con un tiempo de 35:44.732 y se hizo con la victoria. Holgado, segundo, estuvo a 1.932 del colombo-español. Por su parte, el tercero del día, Piqueras, acabó a 3.565 del ‘gran David’.

A dream day for David Alonso in #Moto2 with teammate @daniholgado96 and @angelpiqueras18 on the podium 💪 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/ZptMRpvbVW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

En cuanto a la general, David González sube al cuarto puesto con 191 puntos. El líder sigue siendo Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con 276.5 puntos, seguido de Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) que tiene 273 unidades, y el top tres lo cierra Ivan Ortola (MT Helmets – MSi) que cierra con 199.5 puntos.

The gap between @18manugonzalez and @izanguevara28 is now down to just 3.5 points 👀 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/GBvLXaZVel — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

El próximo reto para David Alonso será en GP de Catar, a disputarse del 6 al 8 de noviembre de 2026.