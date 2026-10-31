Parte médico oficial de Richard Ríos: diagnóstico desfavorable y largo tiempo fuera

Este sábado, 31 de octubre de 2026, Al Ittihad entregó el parte médico oficial de Richard Ríos: “Sufre un esguince en el tobillo izquierdo y una lesión en el ligamento peroneo”.

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Y añaden: “El jugador se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club”.

Medical report 🔖 https://t.co/UDNI09BaL6 — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) October 31, 2026

La desafortunada lesión de Richard Ríos fue el pasado viernes, 30 de octubre, en el empate 1-1 de Al Ittihad contra Abha. El colombiano apenas pudo jugar 8 minutos y ahí sufrió una fuerte entrada sobre su tobillo izquierdo, dejando evidentes muestras de mucho dolor.

Se divisaba que la lesión de Richard Ríos no era sencilla, pues al salir del estadio tuvo que hacerlo en muletas y directo a un centro médico para que le hicieran las pruebas necesarias en el tobillo.

Ese mismo viernes, Al Ittihad informó: “El cuerpo médico ya había tomado las medidas médicas necesarias inmediatamente después de la lesión del jugador con el objetivo de evitar que empeorara, a la espera de que los resultados de las pruebas médicas determinen la naturaleza exacta de la lesión y la necesidad de un programa de tratamiento y rehabilitación”.

Richard Ríos, de 6 a 10 semanas fuera y es baja con Selección Colombia

Aunque Al Ittihad no especifica cuánto tiempo estará fuera Richard Ríos, la prensa deportiva estima que será de 6 a 10 semanas. Esto, oficialmente, deja fuera a Ríos de la Selección Colombia para los amistosos ante Chile en noviembre.

“Antes de llevarte a lugares grandes, Dios te prepara en los momentos más difíciles. Volver mas fuerte es una obligación”, escribió Richard Ríos, en sus redes sociales, luego de la lesión que sufrió en Arabia Saudita.

Así las cosas, ya se empieza a hablar de los posibles reemplazos de Richard Ríos en la Selección Colombia. Un nombre que surge como candidato es Nelson Deossa, volante al servicio del Real Betis de España.

Además de Ríos, Luis Díaz y Juan Camilo Cucho Hernández se lesionaron. Por tanto, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, empieza a evaluar cuáles jugadores entran como candidatos para reemplazar las bajas que tiene.