Primer parte oficial de Richard Ríos tras su lesión con Al-Ittihad: sigue la preocupación

Horas después de la lesión de Richard Ríos, el Al-Ittihad saudí emitió un primer parte sobre la situación del colombiano. Allí, revelaron cuál fue el protocolo con el volante, pero aún se está a la espera de un diagnóstico.

Richard Ríos se retorció de dolor: sufrió lesión en Arabia y tiene en vilo a la Selección Colombia

Richard Ríos: estado en el que fue visto luego de su lesión alarma; video sale a la luz

“El jugador del primer equipo de fútbol, Richard Ríos, acompañado por el médico del club, se dirigió directamente tras la llegada del equipo a Yeda a realizarse exámenes médicos en el Centro Médico Internacional (IMC), socio médico del club, para evaluar la naturaleza de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante el partido de hoy contra el equipo Abha, en el marco de la Liga Profesional Saudí (Roshn Saudi League)”, reza el comunicado de Al-Ittihad.

Y añaden: “El cuerpo médico ya había tomado las medidas médicas necesarias inmediatamente después de la lesión del jugador con el objetivo de evitar que empeorara, a la espera de que los resultados de las pruebas médicas determinen la naturaleza exacta de la lesión y la necesidad de un programa de tratamiento y rehabilitación”.

📝| الفحوصات الطبية لإصابة ريتشارد ريوس 🩺 https://t.co/tg6KdXBB4C — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 30, 2026

Así las cosas, resta esperar que se haga oficial un diagnóstico exacto para Richard Ríos. Sin embargo, por sus gestos de dolor y al salir del estadio en muletas, puede que se pierda los próximos partidos de la Selección Colombia, ante Chile, en el mes de noviembre.

Momento exacto de la lesión de Richard Ríos

Fue este viernes, 30 de octubre de 2026, cuando Richard Ríos salió lesionado en el juego de Al-Ittihad contra Abha Club. El marcador acabó 1-1, pero la preocupación central fue el estado del colombiano.

Richard arrancó como titular y, sobre los 8 minutos del primer tiempo, recibió una fuerte entrada en su tobillo izquierdo. El evidente dolor hizo retorcer a Ríos, y salió sustituido por Ahmed Al-Ghamdi.

ريتشارد ريوس يسقط مصابًا 🚫 #أبها_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/UOkvCG1Bfj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 30, 2026

محترف الاتحاد الكولومبي ريوس يغادر الملعب مستعينًا بالعكاز بعد إصابته أمام أبها.. سلامات يا ريوس 💛🖤🙏 #الاتحاد_أبها https://t.co/ZjX8o8BAKb — علاء سعيد (@alaa_saeed88) October 30, 2026

Al finalizar el compromiso, quedó en evidencia que Ríos abandonó el estadio en muletas, lo que aumentó aún más la preocupación.