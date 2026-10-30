Chelsea vs. Manchester United: canal, hora y pronóstico de IA con marcador final

Este sábado, 31 de octubre de 2026, Chelsea y Manchester United juegan en Stamford Bridge por la novena fecha de la Premier League. La hora de arranque del partido está programada para las 7:30 a. m. (horario colombiano) y se podrá ver en vivo por el canal ESPN y su plataforma de streaming, Disney+.

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Duelo con dos panoramas completamente diferentes. Por un lado, Chelsea espera seguir en puestos europeos, o ascender para alcanzar zona de Champions. En caso contrario, el Manchester United necesita urgentemente una victoria para dejar de ver de reojo el descenso.

Canal y hora para ver Manchester United vs. Chelsea

Fecha: 31 de octubre de 2026

Hora: 7:30 a. m. (horario colombiano)

Canal para ver en vivo: ESPN y Disney+

Pronóstico de la IA para el Chelsea vs. Manchester United

Pronóstico: Chelsea 2 - 1 Manchester United

“La fragilidad defensiva mostrada por los Blues a lo largo del torneo permitirá que los visitantes descuenten, aunque el mayor potencial ofensivo y la urgencia del cuadro local terminarán decantando la balanza para sellar el triunfo”, explicó Gemini en su pronóstico.

Xabi Alonso habla en la previa del duelo

Xabi Alonso afirmó este viernes que no ha habido conversaciones sobre ceder a Estêvão, a pesar de que el joven delantero brasileño está teniendo dificultades para hacerse un hueco en los planes del técnico vasco del Chelsea.

El jugador de 19 años ofreció algunos de los pocos momentos destacados durante una campaña para olvidar de los blues la temporada pasada, en la que Liam Rosenior fue destituido como DT del Chelsea en abril.

Pero aún no ha sido titular en la Premier League con Xabi Alonso, y Estêvão solo ha disputado 172 minutos con el primer equipo en lo que va de temporada.

La joven promesa se quedó en el banquillo sin jugar mientras el Chelsea caía eliminado de la Copa de la Liga ante el Liverpool en la tanda de penales el miércoles, con su camino hacia el once inicial bloqueado por el tridente favorito de Alonso: Morgan Rogers, Cole Palmer y João Pedro.

No obstante, Alonso —que habló antes del partido del Chelsea en casa contra el Manchester United en la Premier League el sábado— dijo sobre Estêvão: “Seguro que jugará. La temporada es larga y habrá momentos para todos”.

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea. Foto: AP

En cuanto a las perspectivas de que el antiguo prodigio del Palmeiras abandone Stamford Bridge cedido cuando se reabra el mercado de fichajes en enero, Alonso sentenció: “No hay conversaciones sobre (una cesión)”.

El Chelsea recibe al Manchester United el sábado en la 9.ª fecha de la Premier League.

*Con información de AFP.